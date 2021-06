Encontrar una aguja en un pajar es más fácil que ubicar este corazón entre los huevos de la imagen, así que presta mucha atención a lo que te enfrentarás a continuación. Déjate llevar aquí y ahora en este desafío visual que no esperabas, no sabías que necesitabas, pero del cual disfrutarás mucho en estos días de junio. Ojo, deja tus prejuicios atrás para que puedas dar con la solución, pero si no lo haces, descuida, que lo haremos por ti.

Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla? La ilustración que hacemos mención fue diseñada por la página web dudolf.com. Debido a que encontrar dicho huevo no es una tarea fácil de realizar, miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, han catalogado la prueba visual como una de las más difíciles que se han creado hasta el momento.

Muchos cibernautas han tratado de probar su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. El reto viral ya acumula una gran cantidad de participantes, pero casi nadie lo ha logrado superar. Solo con calma podrás prestar atención a cada detalle de la imagen y eventualmente cantar victoria.

IMAGEN VIRAL

Tu misión, si decides aceptarla, es encontrar al huevo que tiene un corazón pintado. (Foto: dudolf.com)

Ya pasó el tiempo determinado para dar con la respuesta. A estas alturas, tú debes saber que tienes que haber dado con lo que te pide el acertijo visual. De no ser así, no tengas problemas. Nuestra misión es brindarte todas las respuestas a estos desafíos, por lo que a continuación conocerás la respuesta exacta de su ubicación, para que luego de ello retes a aquellas personas a las que quieres poner contra las ruedas.

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el corazón oculto entre los huevos de la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Solución: mira dónde se encontraba oculto el corazón en la siguiente imagen. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

