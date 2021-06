Si crees que podrás dar con él, te decimos desde ahora que no será tan fácil, no te mentimos. Es más, muchos creen que sí lo es, pero para las redes sociales se le ha designado como un verdadero desafío de esos más que complicados. ¿Te crees capaz de lograrlo? En estos tiempos de pandemia, los usuarios no pretenden algo tan complicado para resolver sus conflictos visuales. ¿Miras la imagen en todo su esplendor? Veremos qué tan preparado estás para el acertijo visual que tiene locos a todos.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar el cisne que se escondió entre los perro. Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Debes saber, asimismo, que esta imagen ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos con la información.

Esta es otra parte interesante e importante de estos retos virales en cuestión: el tema del tiempo. Y es que para resolverlos es necesario de que tengas en consideración el tiempo límite que te brinda la prueba visual, porque de pasártelas, sabrás que es muy complicado que lo hayas hecho realmente como se debía. Así que ten en cuenta los segundos de este reto y no te los pases. Comienza ya.

IMAGEN VIRAL

Mira la fotografía del perro y dinos si logras ver el cisne en solo 5 segundos. (Facebook)

¡Muy bien hecho! Llegaste a dar con la ubicación del perro que te pide este desafío. No te costó más de los 5 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. Pudiste romperla con todo lo establecido para dar con la solución y ahora puedes retar a tus amigos.

¿Qué? ¿No ha sido así? Cabía la posibilidad de que se te complicara un poco este desafío. La verdad, su nivel es básico pero, como mencionamos líneas atrás, debías contar con grandes aptitudes visuales, así que te brindaremos 5 segundos más. Ojo, pon atención a los detalles y solo así encontrarás ese cisne entre las imágenes. ¿Necesitas una lupa? Seguro que no, así que ya debes tener la respuesta.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Parece que llegamos al lugar soñado en el momento adecuado. La respuesta es simple y la verás a continuación. Solo queríamos que te esfuerces un poco más para dar con la solución, pero entendemos que a veces, suele pasar, se nos complica un poco. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la segunda de nuestra galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se encuentra el cisne en la fotografía del perro. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

