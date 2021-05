La pandemia del Coronavirus (COVID-19) nos ha replegado en casa por más tiempo del que solíamos contar y he ahí donde las diversas actividades que solíamos realizar día a día nos llevaron a buscar otras en las que podemos disponer nuestro tiempo libre. Aquí es donde los desafíos visuales han tomado la posta, entreteniéndonos y llevando nuestra mente a un nivel perceptivo mucho más alto del que habríamos esperado.

Es simple por lo que nos reunimos hoy y para lo que nos trajo este desafío. Lo que debemos hacer es ubicar las cinco piñatas distintas en esta imagen, de la gráfica viral que tiene loco a medio Facebook y otras redes sociales. Ojo, no podemos darte pistas para estas pruebas, pero estamos seguros de tu capacidad para encontrar la respuesta y en un intervalo de solo 10 segundos.

Tienes que revisar esta imagen y para dar con la solución del acertijo viral. Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

IMAGEN VIRAL

Ubica las cinco piñatas distintas a las demás de este desafío visual. (TL)

Siguen pasando los segundos, ¿aún no das con la solución? Que no cunda el pánico. Revisa esa imagen que te enseñamos hace unas líneas para que des con los detalles y busques lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar esas piñatas y así poder dar con la solución en el tiempo límite.

Te dejamos con los demás. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Descuida, que te daremos la respuesta a lo que andas buscando.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de otra pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo dirígete a la tercera imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

