Si tenías un mal día, imagínate lo que está viviendo este conejo que se quedó entre los gatos y ratones y no puede hacer nada, así que ayúdalo resolviendo este desafío visual en el que usarás todas tus habilidades. Tienes menos de 10 segundos, en total la mitad, para dar con todos esos ratones en la imagen que es tendencia en redes sociales y que más de un usuario ha visto con preocupación.

Para la pandemia, todos los usuarios en las redes sociales se involucraron en distintas actividades que los ayudaron a mejorar sus distintas habilidades, pero también la forma cómo resolver situaciones complicadas. Y una de las vías usadas para generar este tipo de aptitudes son los desafíos visuales o acertijos que te ponen contra la pared de mil formas y en cuestión de segundos.

En esta ocasión, tienes una amplia imagen con distintos gatos en ella. Verás que no es nada sencillo tener figuras tan repetidas en ella y tratar de ubicar otras cosas, pero podrás entender que si te concentras, nada será tan sencillo como lo que te pide este reto viral. Como ya sabrás, el límite de tiempo es todo lo necesario en estos acertijos para poder ponerte realmente a prueba.

IMAGEN VIRAL

Ubica al conejo y los ratones entre los gatos de este desafío visual. (Fotos: Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos más abajo aparecen muchos gatos blancos, grises, naranjas y hasta verdes. Lo que tienes que hacer es encontrar un conejo, pero también unos cuantos ratones que están esparcidos por la ilustración.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 10 segundos más, porque con 15 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí ubicarás al conejo y los ratones entre los gatos de este desafío visual. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

