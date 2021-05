Andrés García siempre ha sido muy abierto al momento de hablar sobre su muerte. El histrión acaba de cumplir 80 años y asegura que no le gustaría vivir más de los 85, debido a los múltiples problemas de salud que padece desde que se sometió a una cirugía por problemas con su columna vertebral.

A pesar que actualmente goza de una buena vida y disfruta de su casa en Acapulco, el actor ha revelado que ya ha pensado como será el último día de su vida y tiene el deseo de que sea en el mar.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, Andrés García habló de la firme decisión que ha tomado y aparte del mar, el actor ha dicho que los escenarios también sería una buena opción para descansar en paz.

ANDRÉS GARCÍA Y LA IDEA QUE TIENE SOBRE SU MUERTE

Andrés García reveló que a su edad ya sentía que se encontraba en la recta final de su vida por lo que señaló, ya solo tocaba pensar en ¿Cómo sería el momento de salir de ella?

Además, reveló si le gustaría que fuera en el mar o en los escenarios que lo vieron triunfar.

“Para mí cualquier de las dos es buena porque ahora sí que soy maestro de los escenarios, y de las pantallas con quien me pongas, y en el mar, si me toca, ahí nos vamos”, respondió el actor.

El histrión dejó entrever que en el mar sería una experiencia muy dulce ya que no dan ganas de irse cuando se está bajo el agua. “Es tan maravilloso tan complaciente la estadía, ahí abajo del agua”.

Por lo que al ser nuevamente cuestionado sobre si estaría contento de que su final llegará en ese momento comentó “le daría la bienvenida”.

El actor recordó aquellos momentos de juventud y las veces que estuvo involucrado en peleas callejeras (Foto: Captura de YouTube)

En medio de esto, el actor de series y novelas también compartió una pasada experiencia cuando la muerte casi lo sorprende al presentar una condición bajo el agua.

“No me vaya a dar la locura de las profundidades”, señaló Andrés García al profundizar más en este tema”.

El actor no dudo en hablar de la narcosis y recordar aquella vez que estuvo al borde de la muerte cuando se sumergió al mar.

Se presenta generalmente en las profundidades del mar, donde señala la persona se va sintiendo mucho mejor cada que nada mar a fondo.

“Te empiezas a sonreír, a reír y te vas yendo para abajo, poquito más porque te sientes mejor, por eso le llaman “narcosis” creo yo, creo que el nitrógeno se te sube o el “anhidrid” o algo”.

“Comienzas por irte más hondo de lo que tu cuerpo asimila y empiezas a sentir un bienestar maracillo. Si no hay nadie que te agarre ahí te ahogas, subrayó”.

Andrés García revela que casi muere en el mar (Foto: Captura YouTube Ventaneando)

El destacado actor detalla que gracias a un cercano amigo que lo acompañaba en esa primera ocasión se pudo salvar.

“Creo que fue Alfonso que me tomaron de los tobillos para evitar que me hundiera más, me dijo dale para arriba”.

El histrión revela que si los demás acompañantes no tienen experiencia o desconocen el verdadero estado causado por la “narcosis de nitrógeno”, puedes morir.

“Creen que la estás pasando muy bien y si la estás pasando muy bien, el asunto es que cada vez te vas yendo más hondo hasta que te ahogas”,

Andrés García revela que gracias a su experimentado acompañante quien tenía una mayor resistencia a dicha condición es que se pudo salvar.