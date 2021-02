Échale un vistazo a toda la información que hemos recolectado para ti. Una vez más, miles de ciudadanos en México se ven afectados por los famosos apagones en el país. De acuerdo con la última actualización de la Comisión Federal de Electricidad, 89 mil 183 usuarios siguen sin poder contar con energía eléctrica. ¿Qué provocó el corte de luz en diferentes estados? Según el CFE, a las 6:00 pm del martes, se hizo un tiro de carga por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para estabilizar el sistema eléctrico nacional, lo cual dejó sin electricidad a 23 estados. ¿Habrán más estados afectados en os siguientes días? Mira la nota y conoce los detalles cuanto antes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles que el apagón masivo en el norte del país fuera una “represalia” de Estados Unidos por motivos políticos y auguró que el fin de semana ya se habrá restablecido todo el servicio. Además, aprovechó la situación para reivindicar su política energética que busca privilegiar las dos grandes compañías públicas, la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se debe fundamentalmente a las heladas y el mal tiempo en el norte, especialmente en Texas (Estados Unidos), donde se generó esta situación. No hay, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entreguen gas porque no nos ven con buenos ojos”, relató el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

¿Qué estados serán afectados por nuevos cortes de luz?

Hasta la fecha, estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, son algunos de los que se han visto afectados por el apagón en la República de México, aunque es cierto que el servicio de energía eléctrica volvió a la normalidad de forma gradual. No obstante, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) advirtió qué otros estados podrían ser perjudicados en los próximos días:

Estado de México

Aguascalientes

Colima

Guerrero

Querétaro

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Importante: En un inicio se dijo que la Ciudad de México no se encontraba en la lista de estados afectados por el corte de luz, pero pese a ello los cortes de luz sí alcanzaron a la capital en algunas zonas, por lo que es mejor estar preparado ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

¿Dónde reportar un apagón en tu estado?

En el caso de que estado, zona o vivienda se haya visto afectada por un apagón o corte de luz repentino, lo primero que deberás hacer será reportarlo a las entidades correspondientes para que le den solución lo más pronto posible. La ‘denuncia’ se puede hacer tanto por vía telefónica al 071 o, en todo caso, a través del portal de Internet de la CFE, o en alguno de los centros de atención a clientes.

Más sobre el apagón masivo

La congelación de ductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó el unes un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a 4,7 millones de personas. Según la suministradora pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedan todavía 89.000 personas afectadas en Chihuahua y Tamaulipas, mientras López Obrador estimó que el próximo fin de semana “se normalice la situación en México”.

“Va a depender del estado del tiempo, de que podamos echar a andar más plantas, que no salgan de operación nuevas plantas de gas de la CFE ni de particulares”, dijo. Aseguró que se compraron “tres barcos de gas licuado” para suministrar las plantas eléctricas y que se llevan a cabo “apagones periódicos” de unos 30 minutos en el centro y el occidente del país para facilitar el restablecimiento del servicio en el norte.

Este es el segundo apagón masivo en un mes y medio que padece México, aunque López Obrador había prometido que una falla así no volvería a suceder después de que en diciembre 10,3 millones de usuarios se quedaron sin luz en todo el país. En ese momento, la CFE culpó sin pruebas a las energías renovables por ser “intermitentes” y por el incendio de un pastizal en Tamaulipas, una versión que el Gobierno de ese estado rechazó.