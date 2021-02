Simplemente lamentable. Hasta el miércoles 3 de febrero de 2021, México registró un total de 4.384 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a 1,874,092 casos confirmados. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 159,533 decesos, mostrando un aumento de 433 fallecimientos en las últimas 24 horas. Vaya que el mes inicia mal. El coronavirus sigue causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no salir.

Coronavirus en México, miércoles 3 de febrero:

En México, los contagios y las muertes por covid-19 siguen aumentando, especialmente en los estados que atrajeron turismo durante las fiestas de fin de año, como Guerrero, Quintana Roo y Baja California, informó Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En América del Sur, Colombia reportó la mayor incidencia de casos, seguida de Brasil, donde la ciudad de Manaos sigue viendo incrementos exponenciales, tanto de contagios como de muertes, indicó.

México autoriza la vacuna rusa Sputnik V para uso de emergencia contra la COVID-19. El Gobierno mexicano ha firmado un contrato para 24 millones de dosis de la vacuna rusa. El inmunizante tendría una eficacia del 91,6 % con dos dosis, de acuerdo a un análisis provisional de su ensayo en fase III.

El baile por el Divino Niño Jesús que contagió de coronavirus a medio pueblo en México. Pasaron 20 días para que la celebración se transformara en emergencia en San Juan del Río, comunidad del municipio de Santiago Choápam, en México. En este pueblo de 1.200 habitantes, el baile del Día de Reyes se convirtió en el detonante de un brote de coronavirus que ha dejado 12 muertos, 14 hospitalizados y 400 contagios, según autoridades municipales.

E484K, la posible nueva cepa del coronavirus que podría haberse encontrado en México. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México, Ruy López Ridaura, informó este pasado domingo en una rueda de prensa del hallazgo de una mutación en el estado de Jalisco (México), concretamente, manifestada en cuatro casos.

Coronavirus en México, martes 2 de febrero:

Tras casi un año de pandemia de COVID-19 en México, el Senado aprobó un acuerdo para legislar a distancia. En su primera reunión del periodo ordinario luego del receso legislativo, el Senado aprobó este lunes las reformas a su reglamento interno para poder realizar sesiones del Pleno a distancia y legislar de forma remota, salvo excepciones, para evitar convertirse en una fuente de contagios y posibles muertes por COVID-19.

López Obrador, enfermo de coronavirus, da el primer paso para nacionalizar la electricidad en México. Por primera vez se eleva a propuesta de ley la regularización de el mercado eléctrico para disminuir la participación de empresas privadas con el protagonismo de la ya mayoritaria empresa estatal CFE.

En la última celebración de la temporada navideña, los mexicanos suelen vestir muñecos que recuerdan al “niño Jesús”, pero este año una versión inspirada en los médicos intenta crear conciencia sobre los peligros del coronavirus. Es la fiesta de la Candelaria, que los católicos celebran el 2 de febrero para rememorar el día en que Jesús fue presentado en el templo por su padres.

La Secretaría de Salud estima que se han recuperado alrededor de un millón 412 mil 393 personas que se contagiaron de coronavirus, que representan 75.76 por ciento del total de personas que han contraído la enfermedad en México. El Estado de México es la entidad que tiene la mayor cifra de personas recuperadas en la última semana, con 2 mil 548, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud recogidos por la UNAM.

Coronavirus en México, lunes 1 de febrero:

El segundo embarque del principio activo para fabricar 6 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca partirá esta noche desde Ezeiza con destino a México. Se espera que el avión de Aeroméxico –preparado para trasladar hasta 25 toneladas– despegue a las 22. El primero había llegado a México el 20 de enero.

México registró casi 33.000 muertos por coronavirus en enero, el mes más letal durante la pandemia. Con un promedio de casi 1.056 muertes al día, enero supera los 19.867 decesos de diciembre, los 18.919 de julio y los 17.839 de junio, que se consideraban los meses más graves de la pandemia en México.

A pesar de mantener el semáforo COVID-19 en rojo, el gobierno de la Ciudad de México prepara la reapertura de centros comerciales. En una videoconferencia, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, adelantó que esta semana se darán a conocer todos los requisitos para este tipo de negocios, de manera que se evite un incremento en casos de coronavirus.

Guatemala se sumó a la lista de países que se han blindado de México y sus preocupantes cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19. En la frontera entre ambos países, Talismán-El Carmen, el gobierno guatemalteco ha desplegado elementos policiacos y militares, así como personal del Ministerio de Salud cuya finalidad es detener, en el puente internacional, el paso de posibles casos del virus

Luego de que científicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, detectaran una posible variación mexicana del virus SARS-CoV-2, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ya investiga si efectivamente se trata de una nueva cepa del agente infeccioso.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumple una semana infectado de coronavirus y con su estado de salud manejado entre opacidad y vacíos por el Gobierno del tercer país del mundo con mayor cantidad de muertos por la pandemia.

Semáforo epidemiológico en México

Desde el lunes 1 de febrero, trece estados de México se encuentran entre los marcados como ROJO gracias a la pandemia: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Un nivel más abajo, de color NARANJA, encontramos a otros diecisiete estados entre los que figuran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por último, y no por eso menos importantes, a la fecha solo hay dos estados con el color AMARILLO en México: Chiapas y Campeche.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.