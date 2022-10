Con tan solo responder una simple pregunta de cuántos perros ves en la imagen, lograrás comprender muchas cosas sobre tu mente, personalidad y prejuicios. No te dejes engañar por la vista en este test visual, usa la mente y conocerás algo importante sobre ti. Son muchos en Facebook y otras redes sociales los que comparten estos resultados tras pasar por el test psicológico que Depor trae en esta ocasión.

En la imagen de este test visual se pueden ver varios delfines; sin embargo, si observas detenidamente, podrás notar más figuras. Cuando tengas la cantidad exacta de delfines, podrás conocer los resultados. Recuerda que tienes que responder con la verdad, pues luego de haber realizado tu elección en este test psicológico, conocerás cuál es tu edad mental.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Conoce tu edad mental según cuántos delfines puedes contar en el test visual realmente. (Foto: Genial.Guru)

RESULTADOS DEL TEST

Si ves 9 delfines

Si ves nueve delfines en la foto, tu edad mental es de 20-25 años. Eres un tipo artístico y académico. Te gusta ver las cosas desde una nueva perspectiva y muy a menudo vas a conciertos y promociones de libros. El ambiente ruidoso no te satisface y quieres mantener tu cerebro joven con pensamientos simples.

Si ves 12 delfines

Si miras a 12 delfines, tu cerebro tiene entre 25 y 30 años y eres el epítome de la sencillez. No querrás complicar las cosas, ya sea una historia de amor o cosas simples como la cena. Su círculo social es pequeño, por lo que las posibilidades de meterse en problemas son escasas.

Si ves 16 delfines

Si ves 16 delfines en la foto, tu mente tiene entre 30 y 40 años. Eres un poco anticuado y cauteloso, pero también una persona en la que la gente puede confiar. Tus amigos a menudo te piden consejo porque piensan que eres maduro y estable. No eres una persona llamativa y tienes los pies en la tierra.

Si ves 17 delfines

Si ves 17 delfines, literalmente eres un niño. Sois muy ingenuos, sencillos y amables como los niños.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.