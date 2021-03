A raíz de los últimos acontecimientos en México a causa de la segunda ola del coronavirus, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dispuso de un mapa de COVID-19 en toda su región. Al mismo estilo de un semáforo, las autoridades mexicanas crearon el semáforo epidemiológico del SARS-CoV-2 en territorio azteca, con la finalidad de orientar a los diferentes estados sobre la movilidad que deberá tener cada uno en lo dure la pandemia según los colores rojo, naranja, amarillo y verde. ¿Deseas saber en qué nivel se encuentra tu estado? Descúbrelo aquí.

Como en todo el mundo, el coronavirus ha tenido más presencia en diferentes estados de México. Cada lugar tiene más o menos números de infectados y víctimas mortales, por lo que las medidas tendrán que ser distintas en relación a esto. ¿¿Qué significa cada color y en qué se basta esta clasificación que el Gobierno actualiza cada 15 días? Esto y más en los siguientes párrafos.

Semáforo epidemiológico en México

La Secretaría de Salud de México informó que, desde el 15 hasta el 28 de marzo del 2021, 8 estados de la República Mexicana estarán en color naranja en el semáforo epidemiológico, 21 en amarillo, 3 en verde y, por segunda vez consecutiva, ningún estado en color rojo (nivel extremo). A pesar de que la situación epidemiológica está superándose en el país, las autoridades sanitarias han solicitado a la población a no descuidarse y cumplir con las medidas sanitarias para prevenir contagiarse de coronavirus, en especial a los que pretenden irse de vacaciones por semana santa.

En esta ocasión podemos encontrar a Sonora, Chiapas y Campeche como estados en color VERDE. Un nivel más arriba se encuentra Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Tlaxcala, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo y San Luis Potosí en nivel AMARILLO.

Por último, en el nivel más alto de este semáforo epidemiológico tenemos a Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán con el nivel NARANJA.

Mapa del coronavirus en México: ¿en qué color se encuentra tu estado hasta el 28 de marzo? (Fuente: Coronavirus.gob.mx/semaforo)

¿Qué significan los colores del semáforo?

Rojo : Si la ocupación hospitalaria sobrepasa el 65% o si hay dos semanas continuas de incremento estable , se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.



: Si la ocupación hospitalaria sobrepasa el o si hay de , se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja : Si la ocupación hospitalaria está debajo del 65% y si hay registra dos semanas continuas de tendencia a la baja , además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.



: Si la ocupación hospitalaria está del y si hay registra de , además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo : Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y si hay dos semanas continuas de tendencia a la baja , quedan permitidas todas las actividades laborales, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.



: Si la ocupación hospitalaria está del y si hay de , quedan permitidas todas las actividades laborales, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde: Si la ocupación hospitalaria está debajo del 50% y al menos un mes con ocupación baja estable, se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.



Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.



¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guía de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 en México (Video: Gobierno de México)