Por más sencillo que se vea esta prueba a continuación, lo cierto es que esta ilustración ha puesto a más de uno contra las cuerdas, así que concéntrate más de lo debido. Hay miles de usuarios que no se dieron por vencidos y muchos de ellos pudieron decir: lo logré, ¿podrás tú hacerlo? Anímate a participar en este reto visual y no te rindas tan fácil para encontrar al oso diferente en la gráfica, para lo cual solo te daremos siete segundos como máximo.

Pon atención a los detalles de la imagen, pues hasta el más mínimo te ayudará a hallar las respuestas del reto visual. ¿Quieres más pistas o estás tranquilo con lo que tienes? Pues solo podemos señalarte que mires los detalles de los cuellos. Eso sí, para darle un toque especial, requerimos que solo necesites de no más de siete segundos para desarrollar la prueba. ¿Podrás hacerlo?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Cuál de los tres osos crees que es distinto a los demás? El reto visual más complejo. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual más complejo: aquí verás que la corbata era distinta en la 'C'. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.