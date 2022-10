Es momento de saber de qué estás hecho, de descubrir tus principales habilidades y de ver la capacidad que tienes para resolver problemas gracias a este reto visual. Tu misión es sencilla, pero no por eso menosprecies este acertijo que es de los más comentados en las redes sociales. La problemática de este viral es simple: solo debes revisar la imagen a profundidad, detalle por detalle, y encontrar esos cinco perritos que no están de forma litera (primera pista).

Haz tu propia métrica de habilidades visuales, mentales y cognitivas para encontrar la respuesta de este acertijo visual que la rompe en redes sociales en la actualidad. Tendencia en varios países, este reto visual solo ha podido ser resuelto por el 1% de usuarios que lo intentaron, lo que demuestra su alto nivel de dificultad. El objetivo de este acertijo visual es encontrar los cinco perros sin límite de tiempo. ¡Concéntrate ya!

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Muy pocos logran ver los cinco perros en el reto visual del soldado ¿crees lograrlo tú? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual: aquí están los cinco perros. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos visuales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.