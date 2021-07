Un superhéroe que conquistó a varias generaciones es “El Chapulín Colorado”, personaje creado por el escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, quien también es recordado por crear y protagonizar programas como “El chavo del 8” y “Chespirito”, los cuales fueron transmitidos en distintos países.

El Chapulín Colorado es un superhéroe mexicano, que, si bien no cuenta con grandes poderes que podría tener cualquier otro como Superman o Batman, tiene una gran nobleza que incluso se refleja cuando pelea con sus enemigos.

Algo ingenuo y a veces con gran sentido del humor, El Chapulín Colorado con frecuencia lograba atrapar por equivocación a las personas inocentes y dejaba ir a los criminales, aunque siempre tenía un as bajo la manga que lo hacía salir victorioso de cualquier situación y, por ende, podía decir: su frase “No contaban con mi astucia”.

No era ni el más fuerte ni el más valiente pero El Chapulín Colorado estaba dispuesto a brindar ayuda a quien estuviera en peligro y que lo invocara, simplemente con el llamado de “Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme?”.

¿QUÉ HABILIDADADES O PODERES TENÍA “EL CHAPULÍN COLORADO”?

Desde el inicio de este programa el superhéroe siempre se caracterizó por tener una presentación clásica donde demostraba cuáles son sus principales características.

“Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado”.

Sin embargo, se debe recordar que, desde la perspectiva de Roberto Gómez Bolaños, El Chapulín Colorado era una antítesis de los grandes cómics de superhéroes mundialmente conocidos.

“Héroe el chapulín colorado, y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todos poderosos, no pueden tener miedo. El chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc., y consiente de esas deficiencias se enfrenta al problema, es un héroe, y pierde, otra característica de los héroes, y los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan”, dijo en una oportunidad.

Este personaje de vestimenta roja y amarilla con dos antenitas de vinil tenía poderes como poder teletransportarse de un lugar a otro; respirar en el espacio sin ayuda de cascos o balones de oxígeno; se podía reducir de tamaño; volar, saltar grandes distancias, entre otros.

"El Chapulín Colorado" es un personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE DE “EL CHAPULÍN COLORADO”?

Si bien esto ha sido un misterio que durante muchos años se ha mantenido bajo siete llaves, el pasado 12 de noviembre, Roberto Gómez Fernández, hijo del popular Chespirito reveló detalles de este superhéroe.

Gómez Fernández mientras recorría un set similar a la vecindad de Chavo del Ocho, señaló que hay varios mitos en torno al verdadero nombre de El Chapulín Colorado y rememoró un capítulo en el que este personaje se encuentra en un juicio en el Lejano Oeste.

Ese fue el episodio donde se vio obligado a revelar el nombre del personaje debido a un ‘formalismo’. Ante ello, El Chapulín respondió:

“Me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, él creo que era primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chucho el Roto. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de cuatro insectos para ver cuál me ponían, los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado, la mano inocente sacó el papelito y que bueno, que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrito la palabra Chapulín... Mi madre se apedillaba Lane”, se cuenta en el episodio.

Si bien muchas personas han quedado sorprendidas con esta revelación, Gómez Fernández asegura que hasta la fecha se viene investigando si este héroe dijo la verdad, pues, no se cree en tal versión.