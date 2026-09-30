Con el correr de los años, las sociedades han ido adoptando nuevas costumbres que han llegado gracias a las viralizaciones de redes. El 30 de septiembre se regalan carritos Hot Wheels principalmente por una tendencia que nació y se popularizó en redes sociales, especialmente como una forma de celebrar el cariño y la amistad con un detalle diferente. Aquí te dejaré con el precio de estos carritos y modelos coleccionables .

La fecha se ha asociado con la idea de regalar un pequeño auto de juguete a novios, amigos, hermanos o familiares, convirtiendo un objeto relacionado con la infancia y la colección en un símbolo de afecto.

A diferencia de una celebración oficial, el Día de los Hot Wheels del 30 de septiembre es una costumbre viral que cada año gana más presencia entre quienes buscan sorprender a alguien con un regalo sencillo, económico y personalizado.

Este 30 de septiembre, regálale un Hot Wheels a tu novio, familiar o amigo, en lo que se ha transformado en una nueva moda para brindar afecto a tus seres queridos. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cuánto cuesta un Hot Wheels? Precios de carritos y modelos coleccionables

El precio de un Hot Wheels depende principalmente de la línea, el modelo y el país donde se compre. Los carritos básicos de escala 1:64 suelen ser los más económicos, mientras que las versiones Premium, Collector, Boulevard, de Fórmula 1 o de franquicias pueden costar varias veces más. Por ejemplo, Mattel vende actualmente el Hot Wheels básico en Estados Unidos a US$1.25, mientras que sus modelos Collector en México aparecen desde $179 MXN y algunas ediciones de Fórmula 1 llegan a $279 MXN.

En España, los precios también varían bastante: Toys“R”Us muestra coches Hot Wheels desde 2,29 euros, mientras que modelos icónicos, Fast & Furious y algunas versiones Premium se encuentran alrededor de 10,99 a 19,99 euros.

En Estados Unidos, el precio de referencia de un Hot Wheels básico es US$1.25, según la tienda oficial de Mattel. Para modelos de colección, la misma tienda ofrece productos individuales y sets con precios superiores: por ejemplo, algunos modelos Collector aparecen alrededor de US$5.49 y los paquetes Premium pueden superar los US$20.

Consulta cuáles son algunas ideas de ramos de Hot Wheels que le puedes regalar a tu pareja este 30 de septiembre de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Aquí te dejo también con precios estimados en Latinoamérica de estos carritos coleccionables.

País Hot Wheels básico / estándar Modelos coleccionables o Premium Argentina Desde

ARS 15.000 aprox. Desde

ARS 25.000–50.000+ Chile Desde

CLP 4.000–5.000 aprox. Desde

CLP 4.630–15.000+ Colombia Desde

COP 10.900 aprox. Desde

COP 25.000–50.000+ Ecuador Desde

US$7,39 aprox. Desde

US$11,99–25+ Perú Desde

S/10,90–15 aprox. Desde

S/20–60+ Venezuela Desde

US$4,99–5,55 aprox. Desde

US$10–30+