Tenía muchas dudas cuando inicié a desarrollar esta prueba. Me pregunté constantemente si la forma de mi nariz influye directamente con mi forma de ser. Pues este test de personalidad resolvió todas mis dudas y estoy seguro que a ti te ayudará a conocer distintos aspectos psicológicos. Además, esta prueba se convirtió en una de las más requeridas entre los usuarios de las redes sociales, pues es muy similar al test que “revelará cómo eres según tu posición al sentarte” u otra más interesante que “determinará tu fortaleza mental según cómo cierras el puño” . Aquí tan solo deberás seguir las instrucciones y conocerás los resultados.

¿Cuál es la forma de tu nariz? Este test de personalidad es muy sencillo. Tú ya conoces cada parte de tu cuerpo, y en esta ocasión tendrás que elegir la alternativa que se parezca más a tu nariz. No te daré tiempo límite, pero si tienes dudas te recomiendo que incluso mires al espejo y luego realices una elección.

Observa la imagen del test de personalidad

Debes buscar la alternativa que te represente más y recordar cuál es su numeración. Luego de ello, lo que tienes que hacer es ir hasta la parte de los resultados pues allí descubrirás el significado de tu elección y del resto de opciones.

Mira el test de los tipos de nariz y la que se parezca a la tuya te dirá algo que no esperabas sobre ti. (Mdzol)

Conoce las alternativas del test

1. La nariz de nubia tiene como característica fundamental su longitud. Las personas con esta nariz tendrían una personalidad optimista, serían muy curiosos y buenos compañeros. Se preocupan mucho por el resto y se encargan de hacer que se sientan cómodos. Son populares e intentan encontrar siempre soluciones a todos los problemas.

2. La nariz griega es común por estrecha, larga y recta. Las personas que tienen este tipo de nariz suelen ser introvertidos, no les gusta llamar la atención, son personas prácticas y sobre todo fieles. Pocas veces hablan con confianza sobre sus sentimientos y suelen parecen personas cerradas ante los desconocidos.

3. Seguro alguna vez oíste el calificativo de ‘nariz de gancho’. Las personas con esta particular nariz tienen una personalidad creativa y muy desinteresada. Son apasionados en todos sus objetivos y metas, defiende sus principios y se arriesgan con tal de conseguir sus objetivos. No tienen miedo a equivocarse y están siempre dispuestos a aprender. A veces se sacrifican por los demás, por lo que deben de aprender de ello para no sobrecargarse.

4. Esta nariz es similar a la de ‘gancho’ pero su punta es más puntiaguda. Las personas con este tipo de nariz tienen una personalidad muy brillante, son líderes natos, buenos organizadores, honestos y responsables. Siempre logran lo que se proponen. Se consideran los más decididos y cuidan mucho de su trabajo más que nada.

5. Este tipo de nariz es muy común, tienen un pequeño montículo en la punta de la nariz que se asemeja a la forma de un botón. Las personas con esta nariz tienen una personalidad muy espontánea, a menudo no complacen a los demás porque siempre buscan primero sentirse bien consigo mismos. Son de carácter fuerte y prefieren ir al grano antes de dar vueltas ante un problema.

6. Esta nariz es común en el continente asiático y caracteriza a las personas de personalidad fuerte, apasionadas y temperamentales. Si ponen a prueba su paciencia, se enfadan bastante rápido.

7. Este tipo de nariz está relacionada a las personas de carácter generoso. No es muy común ver este tipo de narices pues tienen un montículo pequeño en la parte posterior. Por otro lado estas personas son muy colaboradoras y les gusta ayudar a los demás a solucionar sus problemas, además también son muy sensibles, por los que suelen sentirse heridas fácilmente u ofendidas.

8. Las personas con este tipo particular de nariz tienen una naturaleza suave y amorosa. Son buenos estudiantes, amigos y socios. Saben escuchar y siempre se preocupan por los demás. Las personas con esta nariz torcida se comprometen mucho con lo que hacen.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

¿Qué tan confiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

