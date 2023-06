El día está perfecto para que sepas todo sobre tu personalidad con el test visual que te presento en esta ocasión. Yo ya me sumé a la prueba y por eso puedo decirte que está al mismo nivel que otras que han llamado la atención en Internet, como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies”.

Si estás leyendo este párrafo es porque te convencí de participar en el test visual y eso me pone muy contento. Ahora solo debes mirar la imagen que acompaña la nota de Depor para escoger un anillo. Esa elección te permitirá conocerte a la perfección. ¿Hay algo más fácil que esto? La respuesta es “no”.

La imagen del test visual

¿Qué se puede ver en la imagen? Pues en la ilustración hay, en total, seis anillos. Algunos son más sencillos que otros, pero todos poseen un significado que solo podrás leer luego de que hayas seleccionado alguno. Antes no. No hagas trampa. Sigue la indicación al pie de la letra y accederás a los resultados, pero ojo: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra, en total, seis anillos distintos. (Foto: namastest.net)

Estos son los resultados del test visual

Anillo 1:

Si elegiste este anillo, te encanta la aventura y la vida. Estás lleno(a) de energía. Varios admiran tu seguridad y tu brillante personalidad. Confías en muchas personas que te rodean.

Anillo 2:

Si escogiste este anillo, das lo mejor de ti en cualquier cosa que haces. Posees un gran corazón. Eres una persona soñadora y cariñosa. Tus ideas, a menudo, se hacen realidad. Te rodeas de tus seres queridos.

Anillo 3:

Si elegiste este anillo, tienes una gran intuición. Eres una persona perspicaz, elegante y encantadora. Estás bien arreglado(a) y a la moda. Te gusta mantener la distancia para proteger tu imagen. La gente te admira. Das buenos consejos.

Anillo 4:

Si escogiste este anillo, te preocupas más por los demás que por ti mismo. Recuerdas eventos especiales. Eres una persona alegre, modesta, optimista y cariñosa. Posees muchos amigos.

Anillo 5:

Si elegiste este anillo, le agradeces a la vida por todo. Te enamoras profundamente. Te encanta el amor, la gente, el trabajo y viajar.

Anillo 6:

Si escogiste este anillo, le atrae a la gente el hecho de que conozcas tu verdadero valor. Eres una persona honesta. No solo con los demás, sino también contigo mismo(a).

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

