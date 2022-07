En este tipo de desafíos, la clave siempre radica en ser observador y sobre todo paciente. Te mostraremos un acertijo visual en el que tendrás que encontrar la ubicación exacta del tercer niño que aparece en la ilustración, pero que por alguna extraña razón pasó desapercibido por miles de internautas.

Paciente y detallista debes ser, a pesar de que solo tengas 5 segundos para dar con el lugar del pequeño. En la ilustración se aprecia a simple vista solo a dos niños que están esquiando sobre la nieve, pero en esa misma imagen también hay otro pequeño. Como te dijimos, para dar con su ubicación necesitarás gozar de una extraordinaria visión.

¿Quieres una pista? Pues te aconsejamos que pienses de manera poco convencional al momento de tratar de dar con la solución del acertijo visual. Es decir, piensa fuera de la caja pues la respuesta no estará en nuestras narices. Recuerda que tienes 30 segundos para tener éxito.

Imagen del acertijo visual

Observa atentamente y trata de encontrar al tercer niño que aparece en la ilustración del acertijo visual.| Foto: American Puzzle Cards

Solución del acertijo visual

Si estamos en esta parte del desafío, lo más probable es que no hayas logrado encontrar la solución. No te preocupes, pues sabemos que encontrar la respuesta no era tarea sencilla. Por ello te dejaremos a continuación con la solución.

Tenías que girar la imagen para lograr visualizar por completo al tercer niño.| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.

