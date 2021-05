En muchas ocasiones, las pruebas virales desafían nuestra capacidad al ser demasiado complicados. hHoy, la misión es casi ‘imposible’, salvo tengas un ojo muy entrenado. En estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19), los acertijos virales han tenido mucha cabida entre la comunidad de la redes sociales porque logran entretener a millones, además de hacerles pasar un momento distinto entre una coyuntura tan complicada como ahora.

Sí, porque son días difíciles para millones de personas. Pasa el tiempo, aumenta la inoculación, pero la pandemia aún no se va. De una u otra forma, hay que darle la vuelta, un escape, una salida a la situación, y aquí te damos un ejemplo de ello. Mide tus habilidades visuales y mentales respondiendo esta prueba de cuántos lobos hay ocultos entre los perros siberianos. Ojo, no será nada fácil dar con ellos, pero creemos en tus habilidades.

Nuestra responsabilidad es entretenerte, complicarte, pero también confiar en ti y en tu capacidad para salir airoso en este tipo de pruebas en el menor tiempo posible. Recuerda que así como tú, usuarios de otros países de América Latina, sea España, Estados Unidos, Argentina, Colombia o México, se han enfrentado a este acertijo y muchos de ellos salieron victoriosos. Pero, ojo, también hay muchos más aquellos que no lograron siquiera dar con la respuesta en menos de 20 segundos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra todos los lobos escondidos entre los siberiano de este reto viral. (Facebook)

Pudiste tomarte tu tiempo y revisar la imagen anterior. Como habrás podido notar, el reto es más que complicado. Por supuesto, no podría ser de otra forma. No es tan fácil encontrar todos esos lobos camuflado en la imagen, pero date cuenta que se trata de abrir bien tus ojos, no mirar por los costados, sino centrarse. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

¿Pudiste o no? ¿No fue suficiente el tiempo adicional que te hemos brindado ahora? Lo lamentamos, no podemos brindarte más, porque de hacerlo, el desafío pierde su esencia. Pero no te lamentes, sabemos que iba a ser difícil, así que a continuación te mostraremos la solución de este acertijo visual. Presta atención para que a la siguiente, tú mismo puedas resolverlo sin ayuda.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Dicho y visto todo lo anterior, llegamos al párrafo ‘deseado’. Te presentamos, a continuación, la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Sí, pasamos por momentos difíciles en toda la nota y la hemos pasado mal intentado dar con la respuesta, pero no somos crueles, así que te damos la solución.

Por supuesto, podrás verlo en la imagen que adjuntaremos a continuación, pero reflexiona y trata de mejorar para las siguientes pruebas. La respuesta era simple: hay tres y están dispersos por la imagen, pero si diferencian bien porque son de otra forma y color. Si tienes aún dificultades, mira la tercera imagen de nuestra galería principal. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

