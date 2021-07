Aquí sabrás si te encuentras preparado para los mínimos detalles y que ninguna se te pasa así nomás. La sensación de poder resolver un desafío visual tan complicado en estos tiempos en los que la mente anda ‘desorbitada’ por la situación mundial, es enorme. En esta ocasión, Facebook nos trae una nueva prueba visual que se convirtió en el favorito de millones de cibernautas para estos días del año. La imagen ya es tendencia en redes sociales y solo debes ubicar aquellos dados sin ahora mismo.

Esta composición de los dados está dando la hora entre los cibernautas inmersos en las redes sociales, ávidos de encontrar un nuevo desafío que ponga sus sentidos, sus habilidades y su tiempo libre a trabajar. Pero hay que tener precaución con este viral, pues puedes pasarte varios minutos frente a la pantalla de tu móvil o computadora sin dar con la respuesta, y generarte un ‘headache’ de aquellos.

La propuesta de desafío que traemos hoy es y ha sido la sensación en redes sociales de diversos países de Hispanoamérica. Usuarios de Argentina, Colombia, España, México y Estados Unidos (de hecho, los latinos) han caído en la trampa que conlleva ubicar en solo 10 segundos una dados sin puntos camuflados, solo dejándose llevar por los colores de quien creó esta gráfica.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los dados sin puntos de este desafío visual que es tendencia. (Televisa)

¿Pudiste verlo? No te preocupes, te daremos 10 segundos más para que resuelvas este desafío visual. Si ya pasó ese tiempo, y te diste por vencido, la respuesta a este reto viral lo dejaremos líneas abajo. Tal y como te indicamos al inicio de la nota, este desafío es uno de los más complejos que haya sido compartido en las redes sociales.

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, direcciona bien la mirada y ubica esos dados sin punta que están escondidos, hazlo mirando todos los bordes, y de allí hacia adentro, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pasaste todos los pasos y llegaste hasta aquí significa porque, al parecer, no hallaste a ubicar esos dados que mencionamos. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo fueron ciertas personas las que han logrado ubicarlos en el tiempo estimado para este desafío. A continuación, te revelaremos la ubicación de todos estos. Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar si algunos de ellos tienen o no puntos. Algunos están hacia la izquierda, otro al medio, y otros hacia abajo de la gráfica. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubican los dados sin puntos de este desafío visual que es tendencia. (Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR