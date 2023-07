¡Si te encantan los desafíos visuales, estás de suerte! Aquí tienes uno que te hará devanarte los sesos, como el reto de encontrar al padre de los niños oculto. Estos test visuales de personalidad y juegos virales son la fiebre del momento, y pocos resisten a pasar tiempo diario con ellos. Es el pasatiempo moderno que nos divierte y nos ayuda a liberar el estrés diario, mientras entrenamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos.

Estos días publicamos en Depor ‘Conoce si eres optimista o pesimista según la curvatura de tus piernas al pararte’ y ‘Solo dime qué elemento llamó tu atención y conocerás cómo te irá en el amor’. Sin embargo, ahora te traigo un desafío visual que está causando sensación en las redes sociales. No es para nada fácil, pero te animo a probar suerte y ver si puedes resolverlo.

Instrucciones para resolver el desafío visual

Antes de enfrentar nuestro desafío visual, es importante que sigas una regla previa para poder ganar la medalla si lo completas con éxito. Evitaremos que te quedes demasiado tiempo en la ilustración, así que recuerda poner el cronómetro con la cuenta atrás de 4 segundos para no excederte. ¡Prepárate para el reto!

Imagen del desafío visual

Lo más importante es disfrutar de un momento divertido. Así que no te preocupes si no lo logras en este tiempo, puedes extenderlo si ves que no puedes encontrar al padre de los niños oculto en la ilusión óptica. En la ilustración hay cinco niños y dos perros. ¿Serás tú quien descubra dónde está el papá? ¡Vamos, activa la cuenta atrás en tres, dos, uno… ya! ¡A por el reto!

DESAFÍO VISUAL | Acepta el reto visual del padre del niño y demuestra tus habilidades de observación.

Solución del desafío visual

¡Ups! Parece que ya han pasado más de los 4 segundos, y tal vez te has tomado un poco más de tiempo. Si aún deseas seguir intentándolo, te recomiendo que no sigas leyendo. Pero si ya no puedes aguantar más y quieres conocer la solución, aquí te la doy:

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO VISUAL | En esta ilusión óptica, se te pidió que identificaras al padre de los niños en solo 4 segundos. En caso de que lo encontraras, aquí está la solución:

Más desafíos visuales para agudizar tu vista

Participa en un acertijo visual

En este test visual pondremos a prueba tus habilidades de observación. ¿Cuáles fotografías son reales y cuales fueron hechas por inteligencia artificial? Descúbrelo en este video.