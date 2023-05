Si disfrutas de los desafíos y acertijos visuales, estás con suerte, ya que te presentamos uno de esos retos que te hará pensar mucho. En este caso, te animamos a encontrar una cabra oculta. Es cierto que son pocos los que aún no se han sumado a la fiebre de los test visuales de personalidad y juegos virales, dedicando tiempo diario a ellos. Estos pasatiempos modernos nos permiten divertirnos y tomarnos un respiro del estrés diario, al tiempo que entrenamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos. Además, añaden emoción y competitividad a nuestra cotidianidad.

Recientemente, compartimos dos desafíos interesantes: “En solo 7 segundos debes encontrar la cuerda que está atada a la cola del perro” y “El desafío visual donde debes descubrir las 4 diferencias en las fotos de cerdos en 14 segundos”. Sin embargo, ahora te presentamos un nuevo desafío visual que se ha vuelto popular en las redes sociales. No es tarea fácil, pero te animamos a intentarlo y descubrir si puedes resolverlo. Tienes tan solo 9 segundos para encontrar el paradero la cabra que se encuentran oculta en la fotografía. ¡Acepta el reto y demuestra tu destreza visual!

Instrucciones para resolver el desafío de ilusión óptica:

Antes de embarcarte en nuestro desafío visual, es importante que conozcas una regla fundamental que debes seguir como paso previo para tener la posibilidad de obtener el reconocimiento si logras completar la prueba de manera exitosa, tal como hemos mencionado anteriormente, no es una tarea sencilla. Por lo tanto, con el objetivo de evitar que te quedes demasiado tiempo absorto en la ilustración que te recordaremos a continuación, reiteramos la necesidad de activar el cronómetro con una cuenta regresiva de 9 segundos para no excederte.

[Prueba que eres genio descubriendo en 11 segundos el escondite de 15 gatos en el reto visual]

Ahora que has podido apreciar que el ejercicio no es tan sencillo como parecía inicialmente, lo importante es disfrutar del proceso. No te preocupes si no logras resolverlo dentro del tiempo establecido, ya que tienes la opción de extenderlo si te das cuenta de que no puedes encontrar al animal escondido. En la ilustración, podemos observar un paisaje montañoso lleno de rocas. ¿Serás capaz de descubrir su paradero? ¡Entonces, comienza la cuenta regresiva en tres, dos, uno… y a buscar!

¿Puedes detectar a la cabra en 9 segundos?

¿Has logrado encontrar la solución? No te equivoques pensando que es algo tan sencillo. Si los 9 segundos ya han pasado, puedes continuar intentándolo, pero debes ser consciente de que no has superado el desafío.

Una cabra se ha camuflado hábilmente con las rocas. Solo los ojos más atentos pueden detectarla en 9 segundos. ¡Intenta ahora! (Foto: jagranjosh)

Solución: Echa un vistazo para descubrir dónde está la cabra

La cabra se puede ver en el lado izquierdo de la imagen, está de pie sobre una de las rocas con la cara apuntando hacia el lado opuesto de la cámara. ¿Te resultó fácil o difícil?

Hemos encerrado en un círculo rojo a la cabra. ¿Diste con ella? (Foto: jagranjosh)

¿Te gustó el desafío visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

[En 12 segundos debes probar tu agudeza visual encontrando las 4 caras ocultas en la fuente]

Video recomendado

¡Saludos a todos los interesados en descubrir más sobre sí mismos! Estamos encantados de invitarlos a participar en un emocionante test de personalidad en formato de video. Si alguna vez te has preguntado cómo tus rasgos y características te definen como individuo, esta prueba es perfecta para ti.

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.