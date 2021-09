No te dejes engañar y mira más allá de lo evidente. Cuando tuviste tu última clase de matemáticas, no te imaginaste que te seguiría para toda tu vida. Porque sí, las matemáticas se aplican a todo aspecto de la vida de uno, hasta en los retos virales. Un ejemplo de ello, es la nota que tenemos preparada para ti. No se trata de una sucesión, ni operaciones básicas, pero sí de un conocimiento geométrico para resolver en cuestión de 5 segundos. ¿Te siente preparado? Vamos con la nota que hemos creado para ti.

Y es que la gráfica, publicada por Noticieros Televisa, pretende poner en ruedo todos tus conocimientos matemáticos, o al menos geométricos básicos, para que des con la respuesta a un acertijo para nada complicado. Solo tienes que encontrar los dos prismas ocultos, algo que ha sido sencillo para usuarios de España, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos.

¿Crees que tienes los suficientes conocimientos para resolver este acertijo visual? Claro que sí, seguro que en el colegio eras un ‘crack’, que en tus clases de geometría la rompías y los profesores te tenían en alta estima por tu capacidad. Por supuesto, la forma del prisma la tienes muy bien definida y te será fácil ubicarla en la imagen que te traemos a continuación.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Halla los dos prismas diferentes al resto en esta gráfica en solo un tiempo determinado de 10 segundos. (Noticieros Televisa)

¡Exacto! Diste con la ubicación ideal de los prismas que te pide este desafío. No te costó más de los 10 segundos de límite que te brindaba la nota, por lo que superaste todas las adversidades y demostraste, una vez más, que eres de aquellos que no tienen límite en cuanto a pruebas visuales se refiere. Pudiste romperla con todo lo establecido para dar con la solución y ahora puedes retar a tus amigos.

¿Qué? ¿No ha sido así? Cabía la posibilidad de que se te complicara un poco este desafío. La verdad, su nivel es básico pero, como mencionamos líneas atrás, debías contar con conocimientos mínimos de geometría, así que te brindaremos 10 segundos más. Ojo, pon atención a los detalles y solo así encontrarás esos primas. ¿Necesitas una lupa? Seguro que no, así que ya debes tener la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Parece que llegamos al lugar soñado en el momento adecuado. La respuesta es simple y la verás a continuación. Solo queríamos que te esfuerces un poco más para dar con la solución, pero entendemos que a veces, suele pasar, se nos complica un poco. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la de nuestra tercera galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se encuentran los dos prismas diferentes al resto en esta gráfica. (Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

