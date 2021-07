Cada vez son más usuarios que usan Facebook y otras redes sociales similares no solo para ver fotos, videos o memes, sino también para buscar retos virales que pongan a prueba tanto su intelecto como sus capacidades visuales. El desafío que te presentamos a continuación cumple justamente con estas dos características. Mira más allá de lo evidente para tratar de dar con la solución en cuestión de segundos. Ojo, tienes que tener en cuenta algunos preceptos para que te embarques en este desafío. ¿Preparado? Vamos.

Viral en todos los países a los que llegó, tanto en América como Europa, esta composición es parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en Internet y que fue publicado en diversas redes sociales. Ojo, el secreto está en buscar las diferencias y he aquí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible. En caso te rindas, la solución estará más abajo.

A través de Facebook se ha difundido un complicado challenge que provocó más de un dolor de cabeza en muchos usuarios. Y es que este debe ser resuelto en el menor tiempo posible. Aunque para muchos les parezca sencillo de resolver, muy pocos lo han logrado. ¿Cuál es el objetivo de este reto visual? Pues encontrar un foco. Adelante, te deseamos toda la suerte del mundo.

IMAGEN VIRAL

Halla ya mismo el foco entre las lámparas japonesas de este acertijo tendencia. (Fotos: Facebook/Milenio)

¡Lo hiciste súper bien! Te felicitamos por dar con él en el tiempo que estableció la nota. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con ese foquito hoy? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese objeto? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se ubica el foco entre las lámparas japonesas de este acertijo tendencia. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)