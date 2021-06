Como ya es costumbre en tiempos de pandemia, los retos virales continúan dando que hablar en todo el mundo debido a que suelen poner en serios aprietos a millones de cibernautas. ¿Estás listo? Observación, destreza y conocimiento son algunas de las características que necesitarás para salir airoso de la prueba. Si bien es cierto que la tarea parece fácil, esta prueba se complica por la similitud de formas entre la ‘r’ y las ‘k’ que hay. Recuerda, el tiempo no está a tu favor, por lo que deberás ser rápido y minucioso.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

Este 2021, Depor volvió más recargado de estupendos virales para satisfacción de aquellos usuarios que gustan de estos retos o desafíos para amenizar el día. Puedes tomarte unos minutos de tu día para resolverlos y así despejar la mente del estrés del trabajo, las clases, las vacaciones, pero sobre todo, de la situación pandémica que vive el mundo.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esa letra ‘r’ escondida entre las ‘k’. Como podrás ver en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra la ‘r’ oculta entre las ‘k’ de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te faltó tiempo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Esta solución te servirá en futuros retos para no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Solución: mira dónde se encontraba la ‘k’ oculta en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, la letra ‘r’ en cuestión se encuentra en la parte alta de la imagen, exactamente en el lado izquierdo de la misma. No cabe duda de que para encontrarla tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantas ‘k’ similares y del mismo color. No obstante, valió la pena intentarlo.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

