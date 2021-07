Los Juego Olímpicos continúan y uno de los deportes que nos han hecho quedarnos frente a la pantalla ha sido el tiro con arco. La precisión es fundamental, así como este desafío visual en el que debes ubicar las dianas con el centro rojo. Hoy, te traemos un diseño de Noticieros Televisa con una imagen en la que aparecen varias dianas aunque, para complicarnos, algunos de ellos tienen un centro distinto al de los demás. ¿Crees poder ubicarlos en solo 5 segundos? Vamos con el reto viral de hoy.

Como no podía ser de otra forma, este desafío visual tiene un límite de tiempo. La decisión de limitar el tiempo radica en aumentarle la dificultad a este tipo de pruebas, debido a que provoca un cierto nerviosismo entre los usuarios que quieran adentrarse a resolver el acertijo. ¿Te crees capaz de lograrlo en solo 5 segundos y luego retar a tus amigos a hacerlo, incluso, en menos tiempo?

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

IMAGEN VIRAL

Ubica en este desafío visual las dianas con el centro rojo diferentes a las demás. (Fotos: Noticieros Televisa)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la segunda de nuestra galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubican las dianas con el centro rojo diferentes a las demás en este desafío visual. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

