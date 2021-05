Los retos que engañan a los usuarios son los que terminan pegando fuerte, y este desafío no pretende ser distinto. ¿Te sientes en la capacidad de resolverlo? Si bien es cierto que la tarea es más difícil de lo que se ve, confiamos en tu destreza para resolverlo en un dos por tres. Como suele ser costumbre ya, Facebook es el lugar que muchos han elegido para dejar atrás la pandemia y este reto viral figura entre los más compartidos. No te pierdas de unas de las pruebas más buscadas en Internet a día de hoy.

Actualmente, los desafíos se han convertido en una perfecta alternativa de entretenimiento para miles de usuarios. Es por esa razón que, si tienes tiempo libre, te recomendamos que lo aproveches participando en esta prueba visual. Este desafío no deja de ser comentado en diferentes países del mundo, como Estados Unidos, México y España.

¿De qué va este nuevo desafío famoso en Internet? Pues en nada más y nada menos que observar la imagen en cuestión y ubicar tres ases de espada que se perdieron entre decenas de corazones. Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota. Asimismo, debes saber que esta imagen actualmente ha remecido las redes. ¿Estás listo? Vamos.

IMAGEN COMPLETA

Recuerda que puedes demorarte todo lo que quieras. No hay un límite de tiempo. Solo preocúpate por pasarla bien. Si observas la ilustración creada por Noticieros Televisa, te darás cuenta que hay muchos corazones, pero si lo haces con detenimiento descubrirás que también hay 3 ases de espada. Si los hallas, superaste el reto viral.

Prepárate para hallar los 3 ases de espada entre los corazones en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar los ases de espada pues estos no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo los podías haber hecho? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, agradecemos tu tiempo.

Solución: mira dónde se encontraban los ases de espada en la siguiente imagen (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

