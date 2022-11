Todos llegamos al mundo a cumplir un rol, no necesariamente para cambiar la sociedad, pero sí para tomar el rumbo de nuestras vidas. Muchas veces, nosotros mismo nunca lo llegamos a descubrir, pero este test visual provocará en ti una idea inesperada y con simples pasos. Lo que debes hacer es mirar la imagen y decirnos que captaste primero en ella, luego ir a las respuestas y saber qué es lo que tiene para ti la prueba. Tienes que saber que no es una respuesta definitiva, pero al menos puedes jugar con la idea base.

La prueba de personalidad te hará pensar acerca de ti y tus conflictos más profundos, pero sobre todo, tu misión hoy en día. Mira atentamente el test visual que está elaborado con el paisaje nocturno. Revisa la imagen e identifica qué es lo que te llamó más la atención en primera instancia, pues ello te dirá una clave para que prestes mayor atención a un problema que te superará.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Descubre cuál es tu papel en esta vida al responder qué viste primero en este test visual. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

La silueta de una mujer

Si lo que viste fue la silueta de una mujer, es porque tu misión en la vida es crear. Tú no ves el mundo con los mismos ojos que los demás. En cada cosa que haces, en cada problema que encuentras, tú ves soluciones creativas, nuevas, ingeniosas. Pero además amas la belleza, y sabes que sólo se puede construir un mundo mejor a partir de las emociones. Por eso, tu camino es la creación y la creatividad; has venido a embellecer el mundo. A poner en él trazos de magia, que harán felices a todos y están destinados a perdurar. Escucha tu lado más creativo y no lo dejes de lado por las obligaciones de todos los días, pues allí de verdad que hay potencial.

La noche/ la luna

Si lo primero que llamó tu atención fue la luna, tu misión en la vida tiene que ver con la sanación. Eras una persona sumamente compasiva, y siempre sientes la necesidad de cuidar y cobijar a las personas que sufren. Tu misión tiene que ver con eso. Puede que estés llamada a ser médica, enfermera, terapeuta... O tal vez simplemente tu rol en la vida es dar el consejo sabio en el momento justo, curar las heridas del corazón de los demás, ayudarlos a encontrar su camino. En cualquier caso, has venido al mundo para ser sostén de los otros y sacarlos adelante.

Un lobo

Si lo primero que llamó tu atención fue el lobo, es porque has venido al mundo a ser una guerrera. Tienes muchas batallas por ganar, el mundo te necesita despierta, cuidada y con energía. Seguramente sientes dentro tuyo mucha indignación por las injusticias, te lastima ver cómo tanta gente sufre mientras otros la pasan de maravilla, te da rabia la indiferencia y la manera en la que los humanos tratan el planeta. Todos esos sentimientos no son en vanos: tú debes luchar por un mundo mejor, porque a eso estás llamada. Trabaja en causas que te motiven. Cuando descubras cuál es la tuya, lo sabrás por el sentimiento de que tu fuerza interior se renueva.

Las ramas/ el bosque

Si lo primero que viste fue el bosque es porque tu misión en la vida está ligada a la sabiduría. Eres una persona curiosa, a la que le encanta aprender cosas nuevas y no le tiene miedo a los problemas: al contrario, los ves como un desafío. Tú eres de las personas que están en la tierra para dar soluciones, para encontrar respuestas o, al menos, para hacerte preguntas. Sabes bien que el mundo es un lugar lleno de misterios, pero nunca dejarás de buscar la respuesta última, incluso aunque sepas que no llegarás a ella. En el camino, iluminarás a mucha gente, que podrá ver las cosas con una mirada nueva.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Un test visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.