Si tienes la oportunidad de superar este nivel de acertijo visual, superarás a casi el 95% de usuarios que quisieron lograrlo y se pegaron contra la pared. Prueba tus habilidades en cuestión de segundos para que dejes a los demás atrás, pero intenta que no te genere un dolor de cabeza. Por más fácil que parezca la ilustración, lo cierto es que esta prueba promete sacar lo mejor de ti en tiempo récord. Solo tienes una oportunidad para hacerlo.

No hay duda, estas pruebas virales buscan dar con las diferencias entre imágenes o, simplemente, los errores que contiene una escena en específico. Sin embargo, cuando existe un límite de tiempo, las cosas se ponen aún más entretenidas. La imagen de ahora se volvió viral en horas debido a su alto nivel de dificultad y a que solo una de cada cinco personas pudo dar con todos los errores.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Descubre dónde se ubica la pelota de tenis perdida en este acertijo visual de aquí. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Así como tú, hay millones de personas que se confiaron y no pudieron dar con la solución en menos de 5 segundos. Si llegaste a este punto, tal vez no diste con la respuesta, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus habilidad. Como te prometimos antes, aquí te revelaremos las respuestas.

Solución del acertijo visual: aquí está la pelotita de tenis. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.