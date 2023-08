Las percepciones personales son parte de cada test visual que presentamos a diario, hoy tienes una imagen con dos connotaciones distintas, tu misión es solo elegir una de ellas. Un gato o un tenedor, ¿Cuál te gusta más? Puede parecer confuso, pero este viral podría darte síntomas de qué mejorar respecto a tu amabilidad y desenvolvimiento con las personas que más aprecias.

No queremos predisponerte, por eso no podemos decir mucho más. Se trata de observar el dibujo de apertura de la noticia, y tras un rápido vistazo, decir lo primero ves. Es la primera percepción, lo primero que describe tu mente, no vale observarlo durante varios segundos.

Como podrás ver a continuación, esta imagen tiene dos figuras dentro, las cuales podrás analizar bien y elegir solo una, la que más te guste o te llame la atención, pues de eso dependerá mucho lo que leerás líneas abajo. Ojo, no vale hacer trampas y leer primero, sino el test pierde sentido.

SOLUCIÓN DEL TEST

Dinos qué figura ves y descubre si eres una persona amable con este test de personalidad (Foto: Facebook).

TENEDOR

Si viste esta figura a primera vista, significa que eres una persona que sobresale por su gran espíritu aventurero. Buscas usualmente nuevas andanzas para desafiar todas tus capacidades. Eres muy sociable y amas hacer nuevos amigos. Consideras que la vida es una sola y no te gusta perder el tiempo en asuntos que no merecen importancia, por lo que no discutes a menos que lo amerite.

GATO

Si viste rápidamente al gato, significa que eres una persona que se destaca por su independencia. Estar en pareja no es de tu agrado porque no te sientes en libertad. No te gusta brindar explicaciones por tus actos y no toleras ningún tipo de control. No entregas tu corazón a cualquiera, pues solo algunos conocen en profundidad tus sentimientos. Eres alguien muy meticuloso y analizar a detalles todas tus decisiones.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.

¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales : los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.