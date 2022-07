Como siempre te decimos: es hora de que pongas a trabajar tu mente y nada mejor que con un entretenido acertijo visual que hoy te traemos. A continuación, te mostraremos un desafío hecho par genios, pues deberás utilizar tus habilidades visuales y también mostrar que tanta capacidad analíticas tienes para pensar fuera de la estrictamente dicho.

No queremos asustarte con una premisa “solo para genios”, pero es cierto. Quedó evidenciado que solo aquellos con un alto nivel intelectual encontraron con la solución a este acertijo visual. Vamos, no te desanimes. Recuerda que puedes intentarlo las veces que quieras.

La dificultad de este acertijo aumenta con el tiempo límite, pues solo te daremos 8 segundos para determinar la ubicación de este bebé. Y es que a pesar que la respuesta esté prácticamente en nuestras narices, lo único que debes hacer es pensar de manera diferente para obtener la solución.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Dónde está el bebé perdido? Resuelve el acertijo visual y demuestra tu inteligencia. (Foto: Pinterest)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Por supuesto que todo estaba más fácil que ponerle la cola al burro. Y no, no lo decimos en doble sentido. Para que te dijes con cuidado y sepas para la próxima ocasión, aquí te mostramos dónde estaba el bebé y verás que no era nada complicado. Es más, tan sencillo como subir las escaleras parado de mano. ¡Suerte para la próxima!

Solución del acertijo visual: aquí está el bebé. (Foto: Pinterest)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.

TE PUEDE INTERESAR