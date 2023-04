En Depor hemos preparado un interesante test visual que te servirá para descubrir más detalles sobre tu personalidad. En esta prueba tendrás que simplemente echar un vistazo a la imagen que te dejaremos líneas más abajo y de acuerdo a lo que logres identificar, conocerás más sobre tu forma de ser y otros aspectos.

La única manera de descubrir esos resultados es visualizando por algunos segundos la imagen. En ella se aprecia lo que parece ser la Torre Eiffel, pero cuando observas con mayor detalle te percatarás que se identifica un rostro formado por el paraguas. Pero también se ve un paisaje en el fondo.

La siguiente etapa del test visual es que el elemento que te haya llamado la atención por encima del resto es el que te guiará hacia los resultados. Te aseguramos que conocerás más detalles de tu personalidad.

Mira atentamente la imagen del test visual

Observa con detenimiento la ilustración y lo que tus ojos capten te guiará hacia el resultado del test visual. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

La Torre Eiffel es un símbolo de fuerza, ambición y gran personalidad. De hecho, es un símbolo mundialmente conocido que ha permanecido en su lugar durante casi dos siglos (¡aunque debería haber sido demolido poco después de la construcción!). Si has notado este detalle, significa que eres una persona extremadamente fuerte, que logra ser sensible sin parecer débil. ¡ Por esta razón desalientas a las personas que quisieran aprovecharse de ti, ya que no tienen el coraje de acercarse a ti! ¡Muy muy bien!

Si notaste la figura con el paraguas , significa que eres una persona extremadamente directa, honesta, ingenua y sensible. Por eso, a veces necesitas “recuperarte” de lo que sucede a tu alrededor, precisamente porque sientes mucho más que los demás las consecuencias emocionales (positivas y negativas) de lo que sucede en tu vida.

Si viste primero el paisaje formado por los grupos de árboles y la avenida, eres una persona bastante sensible. Prueba de ello es el hecho de que eres capaz de notar lo que la mayoría de la gente tiende a ignorar por completo.

Si viste el rostro de una mujer es la ilusión óptica que no ha sido pintada, sino que ha sido creada por los demás elementos hábilmente combinados por el autor de la imagen. Para notar esta figura hay que mirar la imagen en general y no en sus detalles. Por eso, si tu rostro es lo primero en lo que te fijas, eres una persona muy concreta, muchas veces muy objetiva y directa.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

