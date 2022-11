Piensa que estos retos visuales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos más veloces para captar ciertos estímulos del día a día. Si tienes experiencia en estos desafíos, sabrás que el que tienes al frente hoy es de los más complicados. Nuevo y más esperado acertijo que te traemos en la actualidad. El viral de los cavernícolas esconde un error que solo unos avispados logran ver con acierto. Acércate a la pantalla, revisa la imagen, despeja la mente y lo ubicarás en segundos.

¿Cansado de los mismos retos visuales de siempre? Pues hoy te traemos uno que estamos seguros te distraerá por muy buen tiempo. El tiempo será limitado para esta prueba visual, pues no debes pasarte más de 8 segundos, así que presta mucha atención a la información previa. ¿En qué consiste el desafío que Depor te lo trae en la actualidad? Tu misión es ubicar el error oculto en el visual de los cavernícolas. Realízalo cuanto antes.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Échale un vistazo a este reto visual y descubre lo que no anda bien en solo siete segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Dado que no lo resolviste, no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto visual: aquí está el error, un cavernícola con linterna. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.