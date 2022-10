En la imagen del acertijo visual de esta nota se aprecia una escena que genera ternura: una abuela disfruta del día soleado leyendo un buen libro, mientras está muy cerca del balcón de su casa. El gato que la acompaña parece ser el único animal dibujado en la imagen, pero no es así. También hay un perro. Tú tienes que encontrarlo en 7 segundos.

Debido a que no cuentas con mucho tiempo para resolver el desafío, es importante que observes detenidamente la ilustración. Tienes que estar sumamente concentrado(a). No pienses en otra cosa que no sea esta prueba.

Imagen del acertijo visual 2022

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

¿No pudiste encontrar al perro en el tiempo establecido? No hay problema. Esto es un juego. Se puede ganar como también perder. A continuación podrás saber en qué parte se encuentra el can.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

