Hoy no hablamos de escoger un objeto para saber qué tan intenso eres con tus emociones. Tampoco de tus intenciones en el amor, de acuerdo a cómo cruzas los brazos. El desafío visual de ahora define tu personalidad. Sí, descubre cómo eres ante los demás, teniendo en cuenta aspectos por mejorar. La premisa es fácil: solo elegir uno de los animales u elementos en este hermoso safari. ¡Atención total!

Una imagen de flora y fauna en todo su esplendor y el plus de ello es que te ayudará a sacar a flote detalles inéditos de tu personalidad. No creas que hay un tiempo límite para resolverlo, pero sí existen ciertos parámetros de elección. Recuerda que es solo en tu primera percepción.

En la gráfica se visualizan cuatro opciones. Cada una de ellas es diferente a la otra. Lo que debes hacer es muy fácil: escoge lo primero que te llame la atención, por el motivo que sólo tu sabrás. Luego, quédate con esa decisión hasta el final y no la cambies.





Respuestas del test visual

Test visual: elige el animal del safari que te guste y mira qué dice sobre tu personalidad. (Foto: Genial.Guru)

Leones

En primer lugar, se encuentran los leones que yacen debajo del árbol florecido. Tu principal objetivo en este momento es gozar de paz y tranquilidad, pero lejos estás de llegar a conseguirlo. Es fundamental que entiendas que tú solo no puedes cargar con todo. Es por eso que hay que liberarse de deberes y responsabilidades que ocupen tu cabeza. Si bien ahora no lo ves claramente, a tu alrededor hay varias personas dispuestas a ayudar. Si de este grupo de animales fue lo primero en robar tu mirada, significa que estás estresado.

Jirafas

A la izquierda también están las jirafas. Si esto fue lo primero que viste, puede ser que seas una persona reprimida, que se cierra ante los demás. No te es fácil expresar tus emociones y eso hace que seas una constante bomba al borde de explotar. Nadie dice que está mal guardarse algunos sentimiento, pero llega un punto donde te hace mal a ti.Trata de activar esos vínculos que están dormidos, salir a correr o tomar una cerveza con amigos. No te encierres en ti mismo porque así no vas a llegar a ningún lado. Anímate a nuevas experiencias.

Árboles

Y por último, los árboles. Si tus ojos se sintieron atraídos por los verdes de la imagen es porque es porque estás atravesando una situación de angustia, ansiedad y preocupación. Este malestar viene de la mano de la indecisión a la hora de tener que resolver un problema. Bueno, antes de hacer la siguiente movida, pregúntate: “¿Qué es lo peor que me puede pasar?”.

Pantera

Por otro lado, a muchos les llamó la atención la pantera con mirada penetrante en el árbol. Por eso, sientes que no avanzas ni retrocedes. Te sientes estancado y necesitas motivación. Tiempo al tiempo, porque ella no llega de un día para el otro. Busca cuál va a ser el nuevo motor de tu vida. Hasta encontrarlo, escribí en un papel todas las ideas que aparezcan en tu cabeza. Si estás dentro de este grupo, significa que te sientes agobiado. A ti no se te da por el conformismo y puede que lo estés practicando ahora.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests de visión, también conocidos como evaluaciones de agudeza visual, han evolucionado como un medio para evaluar la eficiencia y capacidad del sistema visual humano. A lo largo de los tiempos, su evolución ha sido gradual, involucrando una variedad de enfoques y procedimientos en diferentes periodos históricos.

Se han descubierto antecedentes históricos de evaluaciones visuales en la antigua Grecia, en los cuales los profesionales de la salud utilizaban enfoques sencillos para analizar la vista de sus pacientes. Estas técnicas involucraban la incorporación de símbolos y letras con el propósito de medir la habilidad de lectura y la capacidad de reconocimiento visual.

¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales: Las pruebas visuales permiten la detección temprana de trastornos o dificultades visuales en sus primeras etapas, facilitando así un diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto resulta especialmente crucial en niños, ya que los problemas no abordados podrían afectar negativamente su desarrollo y rendimiento escolar.

Evaluación de la salud visual: Los exámenes visuales contribuyen a la evaluación integral de la salud ocular y la calidad de la visión de un individuo. Esto implica medir la nitidez visual, la percepción cromática, la apreciación de la profundidad y otras aptitudes visuales esenciales para el funcionamiento cotidiano.

Adaptación personalizada de correcciones visuales: Las evaluaciones visuales ayudan a determinar el tipo y nivel de corrección visual necesaria, como gafas o lentes de contacto, para mejorar la capacidad visual de cada persona. Esto asegura que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales específicas de cada individuo.

En síntesis, las pruebas de visión son sumamente significativas ya que permiten detectar dificultades visuales, analizar la salud ocular, adaptar correcciones visuales, potenciar la seguridad y el desempeño en actividades visuales, fomentar la investigación y avance en el entendimiento del sistema visual, y evaluar capacidades cognitivas vinculadas con la percepción visual.