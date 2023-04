El test de personalidad que te mostraremos a continuación te hará ver el mundo de otra forma, además de hacerte reflexionar sobre algunos aspectos que te ayudarán a mejorar como ser humano. Todo lo que tienes que hacer en esta prueba psicológica es mirar la imagen, elegir uno de los seis relojes que tenemos -el que más te haya gustado a primera vista- y conocer lo que este significa al final de la nota. ¿Estás listo para lo se viene? Según tu respuesta, este desafío es capaz de revelar en qué nivel se encuentra tu ansiedad y estrés, ¡adelante!

Las pruebas psicológicas como esta las puedes encontrar en diferentes plataformas. En este caso, el test visual te pide elegir uno de los relojes. Y es que solo uno deberá llamar tu atención por sobre el resto. Cuando ya tengas tu decisión tomada, te invitamos a conocer lo que esta significa y lo que podría implicar en tu vida.

En este test visual encontrarás todas las respuestas que te vienes haciendo en los últimos días. Solo dinos lo que percibiste primero en la imagen para descubrirte un poco más. Déjate llevar por este desafío y no te arrepentirás. Recuerda, este reto es muy popular en redes sociales, así que más te vale tomarlo con la seriedad del caso.

IMAGEN DEL TEST DE PERSONALIDAD

El reloj que más te guste en este test de personalidad revelará tu nivel de ansiedad (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST DE PERSONALIDAD

Si elegiste el reloj #1

Esfera y correa estrechas, manecillas pequeñas sin números : la ansiedad ciertamente nunca te sorprende. Si elegiste este reloj, de hecho, eres sin duda una persona precisa y organizada que (casi) siempre lo tienen todo bajo control.

Si elegiste el reloj #2

Esfera redonda, correa normal, solo se indican los cuatro números principales : ¿estrés? ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Aparentemente, quien elija el segundo reloj sería una de esas criaturas mitológicas sin estrés de las que a menudo escuchamos en las películas pero que nunca conocimos en la vida real.

Si elegiste el reloj #3

Digital, con números claros y correa tecnológica : quienes han elegido este reloj tienen una relación decididamente sana con el estrés. No le tienes miedo a las situaciones y afrontas todo con una buena dosis de sana ironía. Quizás, sin embargo, pecas de falta de autoestima: fatalista como eres, de hecho, a menudo te abandonas al fluir de los acontecimientos y has aprendido a aceptarlo como viene.

Si elegiste el reloj #4

Correa moderna, esfera redonda, números no indicados pero con referencias claras y bien definidas : incluso quienes eligen este reloj quizás hayan oído hablar del estrés de amigos y conocidos pero, de lo contrario, no sabrían exactamente de qué estamos hablando. Probablemente seas gente decidida y organizada, no le temes a los desafíos y siempre encuentras la manera de salir adelante en cada situación.

Si elegiste el reloj #5

Elegante, con una esfera redonda bastante grande y números resaltados : ¡tal vez sea apropiado hacer una reverencia frente a los reyes y reinas del estrés! En serio, quien elige el reloj de bolsillo es alguien que tiene que luchar, a diario, con una ansiedad bastante tenaz. No se trata tanto de tener miedo, sino de vivir cada situación con, en el fondo de tu mente, todos los escenarios en los que algo podría salir mal. Ciertamente eres personas previsoras y preparadas, pero, lamentablemente, ¡corren el riesgo de no vivir bien su vida!

Si elegiste el reloj #6

Forma particular y moderna, sin números y con una esfera bastante pequeña : el estrés intenta llegar a ti y sin embargo, de una forma u otra, ¡siempre logras escapar! Aunque la tuya es una técnica consolidada desde hace años y años de uso, ¡lamentablemente no es la perfecta para vivir en su mejor momento!

¿QUÉ ES UN TEST DE PERSONALIDAD?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





