Sabemos que te gustan los retos virales que te piden encontrar errores, pues de esa manera pones a prueba tu visión y te diviertes mucho. Es por eso que hoy te traemos uno donde debes identificar las cosas que no cuadran en la imagen. Es decir, las equivocaciones. Ojo que solo cuentas con 12 segundos. Si te distraes, no tengas dudas que acabarás fallando.

Ten en cuenta que el límite de tiempo establecido es solo una característica que posee el desafío para ser más difícil de resolver y más entretenido para las personas. La clave en esta prueba no es otra que aprovechar cada segundo que se te brinda. Nada más. Tú puedes hacerlo. ¡Que nadie te diga lo contrario! ¡Cree en ti!

De preferencia, participa en el reto viral estando sentado(a) en un lugar que sea cómodo para ti. Te decimos esto porque vas a tener que abrir bien los ojos para identificar todas las cosas que no cuadran en la imagen. Si no te has percatado hasta ahora, la ilustración del desafío que presentamos en esta nota fue elaborada por genial.guru.

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral se aprecia cómo dos hombres limpian las lunas de un edificio. Pero no creas que no hay nada malo en la escena. De hecho, hay muchas cosas que realmente no cuadran, como por ejemplo, no tiene sentido que uno de los trabajadores sostenga una brocha con pintura cuando en ese momento su función es asear.

¿Eres capaz de identificar las cosas que no cuadran? Tienes 12 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

En el párrafo anterior ya te habíamos revelado una equivocación, por lo que solo faltaba que encontraras ocho errores más. Como la tarea que te pide realizar el reto viral es difícil de hacer, decidimos compartir la imagen que verás aquí abajo, donde se indica todas las cosas que no cuadran en la escena. No olvides que esto es un juego. No te sientas mal si en caso fallaste.

En esta imagen se indica dónde están las cosas que no cuadran. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral te ayudará a pasar un agradable momento estés en el lugar que estés. Realmente es la alternativa perfecta de entretenimiento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

