Es importante que te diviertas y no hay mejor forma de hacerlo que sumándote a un reto viral que sea difícil de resolver. Es por eso que hoy te traemos un desafío que el 95 % de participantes no pudo superar. ¿En qué consiste? Tienes que encontrar al panda en solo 5 segundos.

Evidentemente, el límite de tiempo es lo que hace que la prueba tenga un elevado nivel de dificultad. Pero no te asustes. Créenos cuando te decimos que los segundos brindados son suficientes para que digas “lo logré” aquí. Simplemente debes observar detenidamente la ilustración elaborada por genial.guru. No te distraigas con nada.

Si quieres que te ayudemos en este reto viral, podemos decirte que el animal que tienes que ubicar en solo 5 segundos no ha sido dibujado completamente. Apenas se puede distinguir su cabeza y dos patas. Dicho ello, ahora todo depende ti. No tenemos permitido brindarte más información. ¡La pelota está en tu cancha!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar la pared de una casa, que está muy deteriorada. En ella hay un grafiti de tamaño considerable. Justamente, al lado derecho de ese diseño, está una ventana, la cual posee una luna rota, tal vez porque alguien lanzó una piedra. Lo concreto es que, en toda esa ilustración, hay un panda. Debes encontrarlo en 5 segundos.

A simple vista no se aprecia al panda en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No vamos a criticarte por haber fallado en este reto viral, pues esto es solo un simple juego. No debes sentirte mal si hoy no pudiste salir victorioso(a). En otro momento tendrás tu revancha. De eso estamos muy seguros. Si quieres saber dónde está exactamente el panda, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el panda. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de convertir un día aburrido en uno divertido. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe recalcar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

Vamos a ser sinceros contigo. En la página web de Depor, hay demasiados retos virales. Algunos son más difíciles de superar que otros, pero todos te divertirán mucho. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.