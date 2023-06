Para ser sincero, no le tenía mucha fe a este test visual, pero conforme fue avanzando la prueba mi perspectiva cambió. Como yo, solo necesitas observar tu mano, ver de qué tamaño es tu dedo pulgar y, en segundos, descubrirás qué tipo de persona eres y cómo piensa tu cerebro. ¿Te animas a pasar esta prueba conmigo? De los creadores de ‘’cómo saber tu camino al éxito según las líneas de tu palma’’ o ‘’la forma en que sujetas el lápiz revelará un secreto oscuro sobre ti’’ , este ejemplar nos ayudará a comprendernos mejor como personas, además de entender el mundo en el que vivimos. Aunque no me conozcas, te pido que intentes confiar en mi y no te arrepentirás.

¿Ya viste de qué tamaño es tu pulgar? Esta pregunta puede ser de poco interés para muchos, pero lo cierto es que saberlo te abrirá un sinfín de puertas al mundo de lo desconocido. Lo único que debemos hacer es mirar nuestra mano y comparar la forma de tu ‘dedo gordo’ con la imagen del test visual, siendo la más parecida la que determinará increíbles rasgos oscultos de nuestra personalidad.

Mira la imagen del test visual

Lo bonito de este test visual es que, seas hombre o mujer, es casi seguro que encuentres un pulgar similar al tuyo, puesto que la mayoría de tipos se encuentran en la ilustración. Abre la mano, revisas tus pulgares y luego compáralas con las alternativas de la composición. Una vez tengas una respuesta, lo siguiente es que leas lo que significa en los resultados para así saber qué tipo de persona eres.

El tamaño de tu dedo pulgar revelará qué tipo de persona eres y cómo piensas (Foto: GenialGuru).

Conoce los resultados del test

Pulgar A

Si ambas falanges del pulgar son iguales, eres una persona equilibrada mentalmente que trata de encontrar armonía y paz en diferentes situaciones. Las personas con esta forma de pulgar son en su mayoría calmadas y buenas para hablar y enseñar; además, todos sus conocimientos se evidencian en su modo de vida. Hay muchos amigos y familiares a tu alrededor que necesitan tu atención o un buen consejo porque demuestras empatía como nadie más.

Pulgar B

Si la primera parte de tu pulgar es más larga que la segunda, entonces eres un perfeccionista. Estás dedicado a tus ideas y nunca estás satisfecho con los detalles. Todo tiene que ser perfecto y estar en perfecto orden. A veces puedes estar obsesionado con una idea, pero siempre encuentras una forma modesta de tener éxito. La gente te respeta por tu honestidad y puede confiar en tu palabra.

Pulgar C

Si la parte inferior de tu pulgar es más grande que la superior, eres un gran trabajador. Es probable que la vida no te de una manera fácil de tener éxito, pero superarás cualquier obstáculo y siempre encontrarás lo bueno en todo. Las personas con esta forma de pulgar son confiadas e inteligentes. Traes inteligencia en cada sueño. Tus ideas son siempre claras y no hay muchas cosas que te confundan, por eso a menudo se te aprecia en el trabajo como una persona confiable.

Pulgar D

Coloca tu mano en la posición de ‘pulgar hacia arriba’. Si tienes un dedo flexible, eres más expresivo y emocional que las personas con pulgares rectos. Esta forma también se llama pulgar del autopista. Las personas como tú se adaptan fácilmente a las circunstancias cambiantes y a los nuevos entornos. Eres muy creativo y artístico. Tu mente encuentra formas interesantes de resolver problemas y alcanzar sus metas.

Pulgar E

Si tu pulgar es directo y no es flexible, eres una persona obstinada a quien le gusta dominar. Algunas personas pueden pensar que pareces una piedra con tu cara impasible, pero admiran que cumplas tus promesas. Siempre pueden confiar en ti. A veces, las personas pueden tratar de aprovechar tu confianza y la capacidad para cumplir tu palabra, pero en su mayoría puedes analizar todo de inmediato y tomar las decisiones correctas sin lastimarte.

¿Sabes lo que es un test visual?

Te lo cuento, Un test visual es una herramienta utilizada para evaluar la capacidad de una persona para percibir, interpretar y procesar la información visual. Es por ello que se han vuelto tan populares en Internet pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocíamos sobre nosotros. Asimismo, estas pruebas pueden utilizarse en una variedad de campos, como la psicología, la neurología, la oftalmología y el diseño gráfico.

Características de un test visual

Estimulación visual: los tests visuales presentan estímulos visuales específicos, como imágenes, patrones, formas, letras o números, que se utilizan para medir diferentes aspectos de la percepción visual. Objetivos específicos: cada test visual tiene objetivos específicos y está diseñado para evaluar diferentes habilidades visuales, como agudeza visual, percepción de profundidad, percepción del color, percepción espacial, velocidad de procesamiento visual, entre otros. Estructura y formato: los tests visuales suelen tener una estructura organizada y un formato estandarizado. Pueden presentarse en forma de láminas impresas, en una pantalla de computadora o en una plataforma digital interactiva. Respuestas y puntuación: los participantes del test visual deben proporcionar respuestas a través de diferentes métodos, como seleccionar la opción correcta, identificar patrones o realizar tareas específicas. Estas respuestas se puntúan según los criterios establecidos para cada test. Tiempo: algunos tests visuales tienen límites de tiempo para completar las tareas, lo que permite evaluar la velocidad de procesamiento visual y la toma de decisiones rápidas. Fiabilidad y validez: los tests visuales deben ser confiables y válidos, lo que significa que deben ser consistentes en sus resultados y medir lo que pretenden medir de manera precisa. Normas de referencia: para interpretar los resultados de un test visual, se utilizan normas de referencia basadas en una muestra representativa de la población. Estas normas ayudan a determinar cómo se compara el desempeño de un individuo en relación con otros.

¿Para qué sirven los test visuales?

Los tests visuales sirven para evaluar y medir diversas habilidades y aspectos relacionados con la percepción visual de una persona. Algunos de los principales propósitos y usos de los tests visuales son los siguientes:

Evaluación de la agudeza visual: los tests visuales permiten determinar la nitidez y claridad de la visión de una persona, evaluando su capacidad para ver detalles finos y distinguir letras, números o patrones en diferentes condiciones. Detección de problemas visuales: los tests visuales pueden ayudar a identificar y diagnosticar problemas o trastornos visuales, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la visión de colores defectuosa, el estrabismo, entre otros. Evaluación de la percepción espacial: estos tests se utilizan para medir la capacidad de una persona para percibir y comprender la relación espacial entre objetos y formas, así como su habilidad para orientarse en el espacio. Evaluación de la percepción del color: los tests visuales específicos se utilizan para evaluar la capacidad de una persona para percibir y distinguir diferentes colores y tonalidades, así como para detectar cualquier deficiencia en la visión del color. Evaluación de la percepción de profundidad: estos tests evalúan la habilidad de una persona para percibir la profundidad y la distancia, lo que es esencial para tareas como la conducción, el deporte y otras actividades que requieren una percepción espacial precisa. Evaluación de habilidades cognitivas: algunos tests visuales están diseñados para medir habilidades cognitivas específicas, como la atención visual, la memoria visual, la velocidad de procesamiento visual y la capacidad de reconocimiento y discriminación visual. Investigación y estudio: los tests visuales se utilizan en investigaciones científicas y estudios clínicos para recopilar datos objetivos sobre la percepción visual y las capacidades visuales de las personas, lo que puede contribuir al avance de la ciencia y el desarrollo de tratamientos o intervenciones adecuadas.

