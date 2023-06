Debo admitir que al inicio tuve muchas dudas sobre si este test de personalidad me iba a ayudar realmente o no, pero mi principal temor era descubrir cuál era mi verdadera personalidad. No es fácil -creo que para nadie- leer o escuchar qué es lo peor de ti, lo que debes de corregir o tus puntos más críticos, pero creo que finalmente este test me ayudará a mejorar en esos aspectos claves y ser una mejor persona, especialmente en cuanto al trato hacia los demás.

¿Crees saber o conocer todo sobre tu personalidad? Aquí puede que, como yo, encuentres la respuesta que estabas esperando o termines totalmente sorprendido luego de tu elección. Tan solo debes elegir uno de los rostros, seleccionar cuál es el que más impacto te genera y podrás saber tu verdadera personalidad. Recuerda que son 4 las formas que debes ver con detenimiento para poder hacer tu elección.

Aquí te presento la imagen del test de personalidad de hoy. Tal y como se muestra en imagen, son 4 las formas de los rostros que te dan para que tú elijas tan solo una. Te recuerdo que no existe un límite de tiempo para resolver este test, por lo que puedes tomarte algunos segundos para mirar con detenimiento cuál es el rostro que te ha dejado tan sorprendido como a mí. Luego de eso, te enseñaré cuáles son las opciones sobre tu “verdadero yo”.

Primer rostro: si has elegido esta cara como la que más impacto te ha generado, déjame decirte que eres ambicioso y aún te falta ordenar ciertos criterios a la hora de conseguir tus objetivos, pues esta ambición muchas veces te llevará a tomar decisiones apresuradas. Eso sí, eres muy competitivo en la vida y especialmente contigo mismo.

¿Sabes qué es un test de personalidad?

Las personas como tú y yo, por lo general, creemos erróneamente que la mayoría de nosotros los seres humanos compartimos los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades para poder entendernos mejor y desarrollarnos de la mejor forma.

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Son confiables los test de personalidad?

Algo que uno jamás debe debe dejar escapar es que un test de personalidad debería ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Para qué me sirve un test de personalidad?

Respondo a tu pregunta. Los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

