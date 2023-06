La respuesta que conseguí en este test de personalidad aún me tiene sorprendido. Sigue los pasos como yo lo hice en su momento y te prometo que no te arrepentirás por ningún motivo. El ejemplar de hoy se parece mucho al ‘’según entrelaces las manos sabrás qué tipo de persona eres’’ o al ‘’decirnos qué harías primero revelará tu nivel de inteligencia’’ . ¡Confía en mi y en lo que nuestra decisión quiere ‘decirnos’! Te recuerdo que estas pruebas son solo una parte de la evaluación de una persona y no deben ser considerados como una medida absoluta o definitiva de la forma de ser de alguien.

¿Cuál de las cinco plumas captó primero tu atención? En caso sea necesario, te sugiero tomarte un tiempo para responder y, luego de unos segundos, finalmente te decidas por una de las figuras. Cuando ya tengas tu respuesta en mente, el siguiente paso es descubrir su significado y, con ello, saber qué piensan tus amigos de ti.

Mira la imagen del test de personalidad

Tal y como te indiqué líneas arriba, este test de personalidad te brinda la oportunidad -tanto como a mi- de conocer cómo nos ven nuestros círculos más cercanos, además de reflexionar sobre algunos aspectos negativos. Si ya tienes la pluma con la que te quedarás, lo útimo por hacer es ir la parte de resultados de esta prueba.

Test de personalidad: la pluma que elijas te dirá qué piensan tus amigos de ti (Foto: GenialGuru).

Conoce los resultados del test de personalidad

Si elegiste la pluma #1...

Eres una persona tranquila que aprecia la armonía dentro de ti como en el mundo que te rodea. Siempre brindas tu ayuda a quienes lo necesitan y esta característica tuya puede hacer que te consideren como una persona débil, pero están equivocados. Tu apoyo termina dándote amigos verdaderos que te valoran demasiado y aprecian cada momento a tu lado.

Si elegiste la pluma #2...

Eres muy perfeccionista. Te gusta que tu mente, tus cosas y tus responsabilidades estén en orden y esperas o mismo de los demás. Ver a tus propias imperfecciones puede causar desarmonía en tu mente, por eso es importante que estés solo de vez en cuando. La perseverancia, el aprendizaje rápido y la habilidad también están dentro de las características de tu forma de ser.

Si elegiste la pluma #3...

Esta figura significa que eres una persona independiente y de voluntad fuerte. Persigues tus sueños sin mirar a los demás y los alcanzas rápidamente. No aceptas los fracasos e incluso si tienes uno, te levantas rápidamente. Muchos te ven como una persona fría, pero te abres solo a aquellos que están realmente cerca de ti. Son solo estas amistades las que te conoces cómo eres por dentro.

Si elegiste la pluma #4...

Esta pluma indica que eres una persona extraordinaria para razonar las cosas. La característica te convierte en alguien muy atento, sabía y no muy fácil de engañar. Tu personalidad es muy fuerte y tienes la habilidad de convertirte siempre en líder. Debes tener en cuenta que todas las personas son diferentes y tienen su propia visión del mundo. No dejes que en tu interior se armen conflictos internos, así podrás disfrutar tu vida al máximo.

Si elegiste la pluma #5...

Te interesa la creatividad y el arte. Tu alma es muy sensible, pero cuentas con una imaginación muy rica. Sin embargo, muchas veces tienes dudas y eso te impide mostrar tus ideas ante los demás. Lo que necesitas es superar tu miedo al fracaso y seguir adelante compartiendo tu increíble talento artístico con todo el mundo.

¿Sabes qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los tests de personalidad se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





