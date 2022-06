En Depor no perdemos el tiempo, pues sabemos que llegas aquí para buscar contenido con el cual divertirte. Así, te mostraremos a continuación un novedoso test de personalidad que acaparó las preferencias de los usuarios de las distintas redes sociales. Presta atención y conoce más a continuación.

En la ilustración del test de personalidad verás cinco tipos distintos de triángulos. Lo único que tienes que hacer es elegir simplemente uno. Solo tú conocerás el motivo por el que tu elección se incline hacia ese triángulo exactamente, pues dependerá mucho de tu personalidad.

Luego que hayas realizado tu elección, te invitamos a que reconozcas lo que te puede revelar cada triángulo sobre ti y ver así datos que no conocías de tu forma de ser. Te recordamos que aquí no existe respuesta incorrecta, pues los test de personalidad se encargan de mostrar perfiles sobre tus carácter y demás aspectos.

Imagen del test de personalidad

El triángulo que elijas te dirá distintos aspectos de tu vida que aún no conoces.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

Número 1

Si elegiste el triangulo número uno, significa que eres una persona que fija sus metas y es determinada en sus decisiones. Tu mayor cualidad es la dedicación, al punto que la gente dice que eres demasiado perfeccionista y atado a las reglas. Sin embargo, tu sabes que la mejor forma de lograr hacer algo es hacerlo apropiadamente desde el comienzo. La gente puede estar segura que puede confiar en ti. Esa es la razón por la que sueles ser una persona exitosa.

Número 2

Si elegiste el triangulo dos, es porque tienes una personalidad muy genuina y no tienes miedo a mostrarla. Eres autentico/a. La sinceridad es lo que más valoras, por lo mismo intentas ser lo más honesto/a posible. Esto te permite ver la vida de una manera directa y positiva. Por esta razón, la gente siempre pregunta tu opinión. Te haz ganado una reputación de ser sincero y acompañador.

Número 3

Si elegiste el triangulo tres, significa que utilizas la racionalidad para moverte en el mundo. Eres la persona intelectual del grupo. Amas ser estratégico/a en cada decisión y planeas todo con detalles. Eres sistemático/a y confías en tus habilidades. Tus amigos bromean que eres un poco nerd, pero ellos saben que también eres preocupado y que tu siempre estarás listo para ofrecer el consejo.

Número 4

Si elegiste este triangulo, no eres una persona a la que puedan molestar, eres apasionado/a. Cuando eliges una meta, la abrazas con dedicación y una buena medida de confianza propia. No dejas que nada se atraviese en tu camino, ni en tus objetivos. Muchos pueden discutir que eres un poco intenso/a. Pero, la satisfacción de un trabajo bien hecho y una meta cumplida no tiene precio.

Número 5

Eres una persona sociable y extrovertida. Puedes comenzar una conversación con cualquiera y escuchar atentamente lo que tienen que decirte. Tu Familia y amigos son tus regalos más preciados, así que intentas apreciarlos cada día de alguna manera. Y como eres tan bueno escuchando, ellos no dudan en ir contigo cuando lo necesitan.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

Origen de los test de personalidad

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.