¿Es posible conocer aspectos de nuestra vida que hemos ocultado? Pues millones de internautas en las distintas redes sociales aseguran que el siguiente test de personalidad que te mostraremos es capaz, precisamente, de revelarte aspectos inéditos de tu vida que por algún motivo no conoces o, quizás, habías olvidado.

La imagen pertenece a una pintura surrealista del pintor canadiense Rob Gonsalves y que ha sido difundida en las redes sociales a través de un test de personalidad. En la ilustración se aprecian distintas formas, algunos aseguran ver una cascada mientras que otros a varias personas con túnicas blancas.

Lo que debes hacer en este test psicológico es simplemente respondernos qué es lo que tu vista captó primero: ¿una cascada o varias personas? Todo dependerá de tu personalidad y de esa manera descubrirás cuáles son los detalles inéditos sobre tu vida.

Para que este test de personalidad sea preciso, es necesario que nos respondas con la verdad pues de cambiar tu elección, no conocerás con exactitud los resultados del test.

Imagen del test de personalidad

La imagen de muestra dos figuras, pero solo una deberá llamar tu atención por sobre el resto. Esa te revelará los resultados del test de personalidad.| Foto: Rob Gonsalves

Resultados del test de personalidad

Si viste una cascada

Significa que la persona contempla primero la totalidad. Además, entiende que un grupo no es una sumatoria de individualidades. Por lo tanto, estamos ante gente de carácter sumamente social y que sabe desenvolverse en público. Percibir primero la cascada es una buena señal: quiere decir que la persona sabe hacia dónde va. También, que tiene decisiones claras en su vida. Asimismo, que no padece presiones de tipo social o enemistades.

Si viste personas con túnicas blancas

No se consideró una percepción positiva. Implica que la persona se siente pérdida en este momento de su vida. No capta primero la totalidad, por lo cual se advierte que no hay un camino claro ni tampoco decisiones evidentes. Además, quiere decir que la persona tiende a humanizar aquello que contempla. De algún modo, significa que siente presión social. Tiende a ver opiniones individuales, una suma de circunstancias en vez de algo global.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.