A inicios de 2021, Netflix anunció que la serie Élite tendrá una quinta temporada. Tras esta noticia, se confirmó que el drama juvenil creado por Darío Madrona y Carlos Montero ha cumplido con los estándares establecidos por la plataforma considerándolo como una apuesta exitosa. Ahora, en la espera de los nuevos capítulos, se han lanzado cuatro mini especiales que narran historias breves sobre algunos de los protagonistas, pero, ¿cuándo se estrenarán los nuevos episodios?

Por el momento, no existe una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, no es tan secreto el modus operandi de producción que se ha empleado con el pasar de los años; lo cual permite hacer una aproximación. Como bien sabemos, la cuarta entrega se estreno el 13 de marzo de 2020, donde se centra en Lu Montesinos (Danna Paola) y Polo Benavent (Álvaro Rico), quienes protagonizaron el asesinato en la trama.

La cuarta temporada aterrizó a la popular plataforma de streaming el pasado 18 de junio, donde recién se pudo conocer a los nuevos integrantes de la familia juvenil del colegio ‘Las Encinas’: Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi), Patrick (Manu Ríos), Benjamín (Diego Martín) y Phillippe (Pol Granch), quienes crearán un nuevo ambiente lleno de amoríos y enemistades con los más antiguos de la serie.

Asimismo, la quinta entrega contará con dos nuevos rostros latinos que se sumarán al elenco principal: la argentina Valentina Zenere, quien escenificará a Sofia; y el brasileño André Lamoglia, que interpretará a Gonzalo en el drama. El estreno de los nuevos episodios podría tardar un año en llegar a Netflix; es decir, en junio de 2022.

A pesar de que la pandemia del coronavirus (COVID-19) afectó algunas grabaciones, la industria del entretenimiento no ha parado y ha implementado protocolos de seguridad en su producción. A raíz de esto, existen muchas razones para considerar que la nueva temporada de Élite se estrenará en los últimos meses del presente año.

Por el momento, solo se tienen confirmadas las participaciones de Claudia Salas, Georgina Amorós, Omar Ayuso, Itzan Escamilla y los miembros más nuevos que aparecieron en la cuarta entrega. Es necesario mencionar que Netflix tiene la última palabra y será el encargado de confirmar oficialmente los nuevos detalles del popular drama juvenil.

¿Por qué Lucrecia (Danna Paola) no apareció en la temporada 4?

La artista mexicana interpretó a Lucrecia en la serie de la popular plataforma de streaming. A pesar de que Danna Paola se despidió de su personaje hace unos meses en sus redes sociales, fue en el programa ‘El Hormiguero’ donde reveló la verdadera razón por la que prefirió alejarse del drama.

“Fue duro. Durante la tercera temporada se empezó a hablar de la cuarta temporada. Sabíamos cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salíamos. Ha sido muy cool para mí de repente decir: me gusta trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, muy workaholic. No me puedo dividir”, mencionó.

Danna Paola interpretó a Lucrecia en las primeras tres temporada de Élite. (Foto: Netflix)

Asimismo, recientemente se le vio formar parte del doblaje del español latino de ‘Raya y el último dragón’, donde interpretó el tema principal. “Conforme empezaba a avanzar todo dije: ‘creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, aunque me costaba mucho aceptar que era buena, creérmela, que necesitaba quedarme en la música. Hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir ‘no’ a Élite 4”, aclaró.

Por otro lado, la actriz aprovechó para comparar su vida artística con la de Hannah Montana, el personaje de Disney que fue interpretado por Miley Cyrus: “Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas y luego volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida. Yo soy muy entrada con mi personaje y, en este caso, Lucrecia vivía en mí, era yo. Entonces era muy difícil crear mi personaje de cantante. Mi cerebro lo tenía muy extraño”.

Por último, Danna Paola reveló que cuando se mudó a España para participar en las tres primeras temporadas de Élite pensó que le caía mal a muchas personas: “Al principio, tengo que aceptar, yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, ‘no, no me apetece’. Y yo decía ‘me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere’”, finalizó.

Claudia Salas y Martina Cariddi confirman la Temporada 5 de Élite

Claudia y Martina tienen una sorpresa para ustedes. Élite temporada 5, en producción. pic.twitter.com/zq2UlOW2wQ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 25, 2021