La hija mayor de Héctor Parra, Daniela, tomó sus redes sociales para asegurar que su padre es inocente pese al delito de abuso sexual agravado contra su hija menor. El actor está en un reclusorio.

MÁS INFORMACIÓN: Lista completa de las telenovelas en las que participó Andrés García

La hija mayor del actor, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que Héctor Parra fue acusado de un delito que no cometió, e incluso, sostuvo la versión de su padre, que desde hace meses no existía una declaración formal acusatoria en contra del histrión, pero acusan a Sergio Mayer de entrometerse en el tema: “Casualmente ahora, el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto, cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”.

Entre lágrimas, la joven de 24 años declaró a la prensa que está molesta con su hermana y pide justicia para su padre. “Siento mucho coraje con ella (Alexa) y su madre (Ginny Hoffman), pero esto no se va a quedar así”, añadió.

¿CUÁNDO FUE DETENIDO HÉCTOR PARRA?

Contó que su padre fue detenido el martes 15 de junio, sin que la Policía contara con una orden de aprehensión. “Lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca”, detalló.

Horas después de que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI-FGJCDMX) detuvieran a Héctor Parra, el actor fue trasladado al Reclusorio Oriente, de acuerdo con lo informado por el periodista Carlos Jiménez.

Será tras las rejas como Parra lleve a cabo su proceso, por lo pronto, tendrá que esperar su primera audiencia, la cual, está planteada a realizarse para el día de mañana 16 de junio.

¡En exclusiva para #VLA, Daniela Parra, hija de Héctor Parra, sale en su defensa tras ser detenido por abuso sexual! 😱📺 #MeLlenoDeAlegría >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/8QWhknvgyS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 16, 2021

LA DENUNCIA

En 2019, la exesposa del histrión Ginny Hoffman y la hija de ambos, Alexa, hoy de 19 años, lo acusaron de haber tenido comportamientos inadecuados contra esta última desde que era menor de edad. Tras ello, él salió a negar todo y denunció a su expareja por violencia familiar; además, aseguró que estaba manipulando a la muchacha para ponerla en su contra.

La joven, cuando tenía 18 años, dijo que los abusos empezaron cuando tenía 6 años. “Empezó desde los 6 años cuando mis papás se separaron. Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí”, se sinceró Alexa, quien no pudo contener el llanto.

En ese momento aseguró que no puede hablar por su hermana Daniela Parra, quien ha dicho en más de una ocasión que ella no vio que su padre violentara o abusara de ninguna forma a Alexa:

“Les voy a poner un ejemplo, estamos en el mismo espacio, pero tengo una perspectiva distinta, cada quién tiene una versión diferente, yo estoy contando lo que me pasó a mí. Yo la amo, me duele porque es mi hermana. Yo le quiero decir que aquí estoy para lo que necesite. Sí la he bloqueado de todas las redes pero ella antes me puso que yo no era su hermana y que no quería saber nada de mí. Por eso la bloqueé”, expresó.

¿QUIÉN ES HÉCTOR PARRA?

Héctor Parra es un actor mexicano que se hizo conocido en los años 90 por su trabajo en diversas telenovelas. Si bien, destacó por su talento, su atractivo físico lo llevó a ser considerado uno de los galanes de la pantalla chica.

Entre los melodramas en los que participó están “La pícara soñadora” (1991), “El vuelo del águila” (1994-1995), “Te sigo amando” (1996), “La usurpadora” (1998), “María Belén” (2001), “Mujer: casos de la vida real” (1995-2001), “Cómplices al rescate” (2002), “Alegrijes y rebujos” (2003-2004) y otros más. También trabajó en “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el Dicho”.

Tras la pandemia, la falta de trabajo afectó a actor, quien tuvo que buscar otras alternativas para mantener su hogar, así que inició un negocio con su hija mayor, Daniela, y con el novio de ella. Los tres estaban dedicándose a vender tamales.