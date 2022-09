Es el momento que desafíes tus capacidades con este difícil reto viral que Depor tiene para ti. En escasos 7 segundos, tienes que hallar el rostro del hombre sonriente. Utiliza tus habilidades y cumple el objetivo en el que la gran mayoría de aficionados de contenidos de amenidades fracasó rotundamente.

Como pista te podemos señalar que la respuesta no está en tus narices. Es decir, debes buscar la manera de dar con la ubicación del hombre sonriendo que pasó desapercibido por miles de internautas. Ten en cuenta que dispones de un corto tiempo, por eso debes de ser muy preciso.

Fíjate en los pequeños detalles, pues estos seguramente te ayudarán a dar con la solución de este complicado reto viral. Si consideras que ya es el momento de probar tus habilidades, pues que te parece si te dejamos la imagen del desafío a continuación.

Imagen del reto viral

En esta imagen se esconde el rostro de un hombre sonriendo. Tienes solo 10 segundos para encontrarlo.| Foto: American Puzzle Cards

Solución del reto viral

Ya en esta parte del reto seguramente has fallado en varias ocasiones y aún no logras determinar cómo encontrar el rostro del hombre sonriendo. Pues no te preocupes, ya que a continuación te dejaremos con la respuesta correcta.

Tenías que girar la imagen del reto viral y así encontrarás el rostro del hombre sonriendo.| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

