Un pequeño grupo de usuarios de las redes sociales obtuvieron éxito en este divertido reto viral. En este desafío tendrás que hallar cuál es el error, muy claro, que se muestra en la imagen pero que extrañamente muchos pasaron por alto. Deberás agudizar al máximo tu capacidad visual y de acuerdo a ello estarás muy cerca de dar con el objetivo.

La única pista que podemos darte en este reto viral es que te fijes en cada detalle que compone la imagen. Todos ellos cuentan, pues te irán acercando a la respuesta final. Así que observa con atención la ilustración, pues el error incluso puede estar en el propio rostro de los protagonistas.

Así que afina tu vista, deja toda distracción de lado y cuándo ya estés lista da inicio con el desafío. Recuerda que solamente contarás con 5 segundos, pero puedes intentarlo las veces que consideres necesario.

Imagen del reto viral

Debes llevar al límite tu agudeza visual y tratar de ubicar en 5 segundos el error en este reto viral.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Ya si estás leyendo esta parte del desafío es porque posiblemente no has encontrado la respuesta a este divertido y complicado reto. Pero no te preocupes, ya que a continuación te mostremos la ubicación del erro. Presta atención a la imagen que dejamos líneas abajo.

Aquí te mostramos la ubicación del error en este reto viral. ¿Lo encontraste rápidamente?| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

