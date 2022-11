Hay retos virales que son fáciles de superar, pero también están los que son difíciles de resolver. El de esta nota de Depor pertenece a ese segundo grupo porque solo un 3 % de participantes fue capaz de decir “lo logré”. ¿En qué consiste? Tienes que encontrar el objeto que no se repite en la imagen.

El desafío realmente pondrá a prueba tu visión, a pesar de no tener un límite de tiempo. Aquí tú puedes demorarte buscando todo lo que quieras. La clave del éxito es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru.

¿Qué pasa si no logro resolver el reto viral que motivó esta nota? Nada. La prueba tiene como fin divertir a las personas en sus tiempos libres. Justamente, para que más personas se entretengan con el desafío, te pedimos que, luego de participar, por favor lo compartas con tus familiares y amigos.

Mira aquí la imagen del reto viral

La imagen del reto viral nos permite apreciar un lavadero de cocina con muchos platos, vasos y cubiertos. Tienes que observar detenidamente todos esos objetos porque hay uno que no tiene par. Es decir, no se repite. Ese mismo debes ubicar. Lo bueno es que en este desafío no vas a jugar contra el reloj.

¿Puedes ubicar el objeto que no se repite en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Te cansaste de buscar y quieres saber dónde está el objeto que no se repite? No digas más. En la siguiente imagen podrás conocer la ubicación de ese elemento que no tiene par. Recuerda que si hoy te tocó fallar, en el próximo reto viral te irá mucho mejor. ¡Estamos seguros de eso!

En esta imagen se indica dónde está el objeto que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

