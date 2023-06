Espero que estés listo(a) para participar en un test visual que no tiene nada que envidiar a los demás que hay en Internet. De hecho, sus resultados son tan impactantes que son capaces de dejar con la boca abierta a cualquiera. Realmente, la prueba es espectacular, como “la que te permitirá saber si tu forma de ser es la de una buena o mala persona” y “la que expondrá tu personalidad, según el ombligo que tengas”.

Si te sumas al test visual de aquí vas a poder conocer si eres una persona muy mental o no. La información la recibirás más rápido de lo que canta un gallo y sin hacer algo que sea complicado. Simplemente tienes que decir qué fue lo que captaste primero en la imagen que acompaña esta nota de Depor.

Esta es la imagen del test visual

En este test visual no debes mencionar cualquier cosa. Te aclaro que la imagen de la prueba solo posee dos opciones: el racimo de uvas y la botella. No hay más elementos. Por favor, no mientas al dar tu respuesta. La sinceridad es fundamental al participar. También ten en cuenta que los resultados que leerás no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color plomo, te muestra dos dibujos: el de una botella y el de un racimo de uvas. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Racimo de uvas:

Si viste primero el racimo de uvas, sobresales por estar siempre predispuesto(a) y activo(a). Odias quedarte quieto(a). Constantemente buscas nuevas aventuras. Pocas veces te dejas abatir cuando las cosas no salen como las planeaste. Eres muy enérgico(a) y carismático(a).

Botella:

Si viste primero la botella, tu soberbia hace que te cueste reconocer un error. No te permites equivocarte. No tomas decisiones de manera impulsiva. Sobresales por ser muy mental, comprometido(a), responsable e inteligente. Posees una memoria envidiable.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

