Los test de personalidad dejaron de ser contenido solo de entretenimiento, pues para miles de internautas estas pruebas logran revelar diferentes aspectos sobre su vida que no conocen o que ocultan por alguna razón. Este test específicamente te puede decir cómo sueles ocultar tus sentimientos.

En este test de personalidad tendrás que elegir una de las cuatro hojas que aparecen en la ilustración. En sí, cada opción tiene una revelación increíble para ti pero exactamente el que elijas te dirá cómo sueles esconder tú aquellos sentimientos, pues nadie es igual a otro en ese mundo.

Luego de que hayas observado la imagen y ya tengas en mente tu respuesta, tienes que ir hasta la lista que te mostraremos líneas abajo y descubrirás con exactitud cómo ocultas tus sentimientos.

Imagen del test de personalidad

Tienes que elegir una opción entre las que se muestran y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: tuzod

Resultados del test de personalidad

Opción 1: Te reservas hasta explotar

Esta hoja revela que muchas veces reservas tus sentimientos y emociones, con lo cual se acumulan en algún lugar de tu mente, hasta que ya no puedes aguantar más. En ese entonces, es que explotas sin más, pudiendo reaccionar con gran violencia y frustración, ya que no supiste cómo evitar llegar a este punto.

Opción 2: Te pones triste y contraes

En este caso, ocurre que en lugar de explotar y exteriorizar, lo que haces es juzgarte a ti mismo y ser severo con tu actos, por lo cual te entristeces y prefieres quedarte en soledad, silencioso sin molestar a nadie a tu alrededor. Esta es una manera poco sana, por lo cual debes tratar de exteriorizar aquello que sientes.

Opción 3: Exteriorizas sanamente

Cuando sientes algo, sabes ponerlo en su lugar y expresarlo de manera adecuada, lo cual es una gran ventaja, porque sabes qué hacer con la tristeza y la alegría. Esto, sin embargo, puede generar la envidia de otros, por lo cual te debes cuidarte en ese aspecto.

Opción 4: Somatizas los sentimientos

En tu cuerpo se esconde cada una de las emociones o sentimientos que no expresas, por lo cual cuando te enojas se te manifiesta el colon, si no dices las cosas la garganta y si no lloras te gotea la nariz. Debes aprender a lidiar con los sentimientos porque muchas veces estos te bajan las defensas y enfermas.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.

