Nuestra personalidad se compone de varias facetas, cada una distinta. Cada experiencia de vida nos ayudó a formar nuestro carácter y las personas en que nos hemos convertido con el paso del tiempo. Si te consultaran sobre los aspectos más dominantes que posees ¿podrías decirlos rápidamente? El siguiente test de personalidad tiene la facultad de revelarte el otro ‘rostro’ de tu vida.

Todos hemos escuchado el término “dos caras”, si bien no guarda el mejor significado habla del otro lado de nuestra personalidad que no solemos aflorar con frecuencia. Aquel que por algún motivo lo reservamos celosamente por prejuicio o quizás temor a ser rechazados.

Lo único que debes hacer es decirnos qué viste primero en la imagen que acompaña el test de personalidad y con tu respuesta en mente, ve hasta la parte más baja de la nota. Allí, conocerás el significado de cada uno de los elementos que posiblemente has podido ver en esta ilustración.

Imagen del test de personalidad

Dinos qué viste primero en esta imagen y descubrirás rasgos ocultos de tu personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

Tijeras

No te enfocas en los detalles de tu vida. Estás más centrado en la imagen completa. A menudo no te das cuenta de las pequeñas cosas y eres cualquier cosa menos un perfeccionista. El resultado general es importante para usted y los elementos individuales de la imagen son menos importantes.

La silueta de dos personas

Eres una persona muy atenta que se enfoca en los detalles. No puedes ver la imagen completa. Te asusta y te deprime. Necesita consejos claros e instrucciones paso a paso. No quieres y no puedes improvisar. Siempre tienes todo cuidadosamente planeado y tienes miedo de salirte de tu plan.

Documentos

El amor es tu mayor activo en la vida. Lo necesitas como el aire y el agua. Sin amor nada tiene sentido, te pierdes y le tienes miedo a la vida. Eres la persona para quien una relación exitosa es una cura para la mayoría de los problemas. En el amor, estás lleno de energía, valiente, fuerte y feliz. No puedes estar solo. Te mata lentamente.

Nubes y cielo

Si viste a un hombre con un arco, eres extrovertido. Eres espontáneo e irradias una enorme cantidad de energía. Pertenecen a gente abierta y amable. Hablas mucho, generalmente en voz alta y, a veces, sin pensar. Eres optimista y tienes habilidades de liderazgo. Es bueno cuando pasan muchas cosas en tu vida. No puedes quedarte quieto y aburrirte.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.