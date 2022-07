Este grandioso test visual en el que nos reunimos hoy, ha dejado a más de un usuario en redes sociales incrédulos por sus respuestas que no esperaban. Y es que que te den una idea de qué tanto has superado tu relación es para no creerlo, más aún con un simple paso. Si buscas descifrar si aún sigues pensando en tu ex, solo debes elegir una de las jóvenes y seguir los pasos que te menciona esta nota.

Una pintura de Fernand Toussaint que hoy Depor trae para conjugar un test de personalidad que se ha vuelto viral, tiene a tres jóvenes muy guapas, de las cuales una debes elegir, la que te represente o más te guste, y conocerás algo que no vas a creer.

Tan solo responder a la cuestión previa y así podrás descubrir las respuestas del test visual sobre si aún sigues pensando en tu ex. Apenas tengas tu decisión, debes desplazarte hasta la parte más baja de la nota y conocerás los resultados.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Elige una joven del test visual y descubre si aún sigues pensando en tu ex. (Foto: Fernand Toussaint/Flickr/Gandalf's Gallery)

RESULTADOS DEL TEST VISUAL

Elegiste a la primera joven a la izquierda

Hace rato dejaste de pensar en tu expareja, ya que terminaron en buenos términos y ahora solo lo consideras un conocido. No has vuelto a verlo de manera romántica desde que decidieron ponerle punto final a la relación, y ambos han pasado la página sin mayores problemas. Es importante recordar que en algún momento fue alguien importante para ti, así que lo mejor que puedes hacer cuando te preguntan por él o ella es simplemente recordarlo brevemente y luego pasar a otro tema de conversación.

Elegiste a la joven del medio

Lamentablemente, tu relación no acabó de la mejor manera. Ambos dijeron cosas hirientes y no han podido hacer las paces desde entonces. Si es que te encuentras a esta persona, es posible que te sientas incómodo y decidas caminar en otra dirección. Lo más probable es que esta persona tampoco te recuerde de la mejor manera, así que lo mejor es evitar volver a tener contacto frecuente con ellos. Sin embargo, no te puedes esconder para siempre, así que un cordial saludo cuando veas a tu expareja te dejará bien parado.

Elegiste a la joven a la derecha

Sin duda alguna, sigues pensando en aquella persona especial con la que pensaste que pasarías el resto de tu vida. Desafortunadamente, las circunstancias no permitieron que ustedes permanezcan juntos, y cada uno tomó otro rumbo posteriormente. Aún así, todavía hay sentimientos encontrados. A lo mejor ambos necesitan crecer y desarrollarse de diferentes maneras para poder eventualmente reconectar, ya sea como amigos o como algo más.

¿QUÉ ES UN TEST?

Los test visuales o test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Te gustó el viral de hoy? Te animamos a seguir probándote con este tipo de notas que hemos preparado para ti. ¿Quieres ver más pruebas como esta? Aquí te contamos cómo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.